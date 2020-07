Jejich tým se totiž stane přímým aktérem třídenní prosincové série zápasů pod otevřeným nebem v aréně, která vyroste na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru. Vrchlabí se tam utká v pátek 11. prosince ve 12 hodin s Jágrovým Kladnem, o den dříve si vychutnají jedinečný zážitek také junioři obou mužstev. „Akce se nám líbí. Je to svátek. Obzvlášť, když je to tak blízko a s námi,“ těší se Zdeněk Chalupa, jeden z čelních členů SUPRAS Vrchlabí.

„Je to obrovská akce a velikánská událost. Pro hráče to bude naprosto mimořádný zážitek zahrát si takový zápas proti tak atraktivnímu soupeři s Jágrem v sestavě. Bude to strašně zajímavá událost,“ říká jednatel a sportovní manažer HC Stadion Vrchlabí Jiří Jakubec.

Oznámení zápasu spustilo ve Vrchlabí poptávku po vstupenkách. „Hned jsme si volali s manažerem Jirkou Jakubcem a zjišťovali možnosti, jak nakoupit vstupenky. Naši fanoušci si hned chtěli kupovat lístky, zájem bude určitě veliký. Už víme, že jako fanoušci Vrchlabí máme šanci získat vstupenky dříve, než půjdou do veřejného prodeje. Cena tisícovka za den se nám zdá v pohodě na takovou událost, přijde mi to rozumné,“ popisuje Chalupa, který hned v úterý kontaktoval také organizátory kvůli upřesnění sektorů, aby fanoušci z jednoho klubu mohli být na jednom místě pohromadě.

Podle organizátorů z Winter Classic je připraven v tomto týdnu přednostní předprodej pro členy fanklubů mužstev Vrchlabí, Kladna, Hradce Králové a Sparty Praha, který byl spuštěn v úterý 21. července v 18 hodin. Na každý klub má být vyhrazeno tímto způsobem 1700 vstupenek, ovšem pouze do začátku oficiálního prodeje pro veřejnost. Ten začne v pondělí 27. července v 10 hodin prostřednictvím oficiálního webu www.winterclassic.cz. Kapacita bude 7500 diváků, místa budou pouze ke stání.

Vstupné na čtvrteční zápas juniorů Vrchlabí s Kladnem a Hradce se Spartou je zdarma. V prodeji budou k dispozici denní vstupenky, tedy vstupenky na dvě utkání daného dne. Ceny vstupenek na tribuny za brankami jsou 990 Kč a 1390 Kč, na hlavní tribunu 1990 Kč, 2490 Kč, 2990 Kč. Na jeden nákup bude možné zakoupit maximálně 10 vstupenek.

Z čeho nejsou vrchlabští fanoušci nadšení, to je termín utkání. Vrchlabí bude hrát v pátek ve 12 hodin. „To je hrozný,“ reaguje Zdeněk Chalupa. „Bude moc světla, takže odpadne možnost světelných efektů. Dvanáctá hodina ve všední den je fakt brzo. Je to kvůli tomu, že ve 12 hrajeme s Kladnem, v 16 hodin je utkání legend a večer v 19 koncert. Bylo by lepší, kdybychom hráli později,“ namítá.

V práci si kvůli Winter Classic vezme dovolenou. „A to už od čtvrtka. Budu chtít vidět i naše juniory. Na ně se podle mě pojede podívat spousta lidí. Řada kluků z Vrchlabí si kupuje lístky na celý třídenní program, i na sobotní extraligu Hradce se Spartou,“ potvrzuje člen SUPRAS, že událost vyvolala ve Vrchlabí pozdvižení.

„Pro fanoušky to může být úžasný zážitek. Důležité bude, aby se vydařilo počasí a byla příznivá situace s covidem. Bude to něco, co se možná už nikdy nezopakuje,“ dodává vrchlabský manažer Jiří Jakubec.

Pořadatelé Winter Classic mají v organizačním týmu funkci takzvaného covid19-koordinátora. „Ten se zabývá vlivem opatření zejména na přípravy a logistiku přímo na místě tak, abychom akci uspořádali podle vládních nařízení, která budou v platnosti v době konání Winter Classic,“ vysvětluje Andrea Bársony, spolumajitelka pořádající agentury Eniva.

Program Winter Classic (Špindlerův Mlýn)

Čtvrtek 10. prosince

12.00 HC Stadion Vrchlabí – Rytíři Kladno (junioři, O Pohár DHL)

16.00 Mountfield HK – HC Sparta Praha (junioři, O Pohár DHL)

Pátek 11. prosince

12.00 HC Stadion Vrchlabí – Rytíři Kladno (Chance liga)

16.00 Česko – Slovensko (utkání legend)

Sobota 12. prosince

12.00 Česko – Slovensko (para hokej)

16.00 Mountfield HK – HC Sparta Praha (Tipsport extraliga)