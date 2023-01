Utkání mělo znovu speciální nádech pro jednoho z pardubických hráčů. Zatímco 1. listopadu 2022 se do známého prostředí vrátil Roman Will. Ápropos ve velkém stylu, neboť vychytal čisté konto, tak 29. ledna 2023 to byl Tomáš Hyka. Ten se v Mladé Boleslavi dokonce narodil a první možné utkání ve svém městě musel kvůli nemoci oželet.

„Při vstupu na ledovou plochu mně naskočilo několik vzpomínek na působení v Bolce. Utkání jsem si užil. Panovala skvělá atmosféra, ostatně jako vždycky. Přispěli k ní i pardubičtí fanoušci, kteří nás přijeli podpořit,“ pochvaloval si Hyka.

Pardubice zahájily rozpačitě a v úvodní desetiminutovce si několikrát koledovaly. V začátku té druhé už inkasovaly. Gól je však zmobilizoval a ještě do prvního klaksonu stav otočily. Rovněž v prostřední části se zrodilo skóre 2:1 pro hosty. Přestože zkraje závěrečného dějství Dynamo pláchlo na 5:2, byl duel otevřený…

„Zápas rozhodla druhá třetina. Tu závěrečnou už jsme neodehráli podle představ. Stejně jako v celém zápase nás podržel Willič. Nejdůležitější je, že bereme tři body. Ale tak jako ve třetí třetině hrát nesmíme,“ má jasno Hyka.

Pardubičtí hokejisté natáhli druhou delší šňůru vítězství na osm. Pro připomenutí: na té první se dohoupalo třináct korálků. V lednu sehráli dvanáct zápasů a prohráli jediný. Navíc v posledních dvou týdnech měli brutálně náročný program. Během dvanácti dní vyjeli na led hned šestkrát.

„Osobně mám rád, když se hraje více zápasů. Není tolik tréninků. Člověk je v tempu, takže mi to vůbec nevadí,“ tvrdí Tomáš Hyka, který svůj bývalý klub šetřil, když si připsal jednu asistenci.

V tomto týdnu si přeci jenom pardubický tým odpočine. Další střet ho čeká až v pátek (doma Olomouc).

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): "První třetina nebyla z naší strany vůbec špatná. Měli jsme vyložené šance, ale Pardubice podržel výborný gólman. Ve druhé třetině jsme úplně vypadli z rytmu a takto kvalitní tým jsme pustili do luxusního náskoku. Pak už jsme se na něj nedotáhli."

Richard Král (Pardubice): "Na začátku byla o fous lepší Boleslav, ale pak si myslím že jsme do konce druhé třetiny byli lepší my. Kvůli vyloučením na naší straně nás Boleslav ve třetí třetině přestřílela. Rozhodly speciální formace - my jsme ze sedmi vyloučení inkasovali jen jednou, naopak jsme využili dvě přesilovky ze dvou, když tedy nepočítám tu poslední, kterou jsme hráli spíš na držení puku."