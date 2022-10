Byla to nejlepší třetina v sezoně?

Asi ano. Fakt to bylo dobrý.

Co se stalo pak?

Po změně stran se hra vyrovnala, my jsme ze Sparty měli asi až moc velký respekt a nebruslili jsme s nimi tak, jako na začátku.

Na startu třetí třetiny Pražané dokonce vyrovnali.

Když se to stalo, tak jsme přesto věděli, že pořád musíme hrát náš hokej. Chtěli jsme udržet puk a nepanikařit.

Z tribuny to vypadalo, že měl soupeř i po vyrovnávací brance více ze hry.

Bylo to tak. My jsme to však dobře ubránili a potom jsme z jedné šance rozhodli.

Co vítězná branka vašeho bratra?

Myslím, že gólman toho moc neviděl, proto puk skončil až za ním.

Jak cenné jsou pro vás tři body?

Nesmírně. Byl to pro nás důležitý zápas, protože jsme potřebovali konečně vyhrát doma, což se povedlo.

V posledních dvou utkáních chytal Henri Kiviaho, co říkáte na jeho výkony?

Čapal výborně už v Boleslavi, tam to zavřel. Dneska nás znovu skvěle podržel.

Asistent trenéra Tomáš Hamara prý vypsal za výhru odměnu…

Máte pravdu. Určitě dá něco do kasy. (směje se)

Vás pořád trápí rozsáhlá marodka, jak je těžké podávat optimální výkony?

Je tam opravdu hodně lidí. O to více musím držet pospolu a navzájem se podržet.

V pátek vás čeká derby s Pardubicemi, které po delší době bojují na úplné špici a mají skvělý tým, co čekáte?

Koukáme jen na sebe. My máme také nesmírně silný tým a nevadí, že je hodně hráčů na marodce. Pořád jsme silní a víme, jak tam musíme hrát.