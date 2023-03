Boj Hradce o čtyřku. Nejdřív Sparta, poté Dynamo: Pořád to máme ve svých rukou

Klid před bouří jménem východočeské derby? Ani náhodou. To platí především pro hradecké hokejisty. Základní část se pro ně totiž vyvinula tak, že do jejího posledního kola budou usilovat o poslední volnou příčku, která ruší starosti s předkolem play off. Vrásky na čele jim přidělal nedělní soupeř z Pardubic, který nezastavil rozjetý Liberec. Konkurenta v boji o čtvrtou příčku. Mountfield má sice náskok dvou bodů, ovšem kromě derby ho čeká už zítra od 18 hodin řež na Spartě.

Základní část extraligy finišuje, na programu jsou poslední dvě kola. Hradec zítra hraje na Spartě. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK