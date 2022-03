Navrátilec do sestavy Matěj Blümel kvituje hladký postup do čtvrtfinále. "Kluci si odpočinuli, nabrali nové síly a teď všichni budeme fresh," říká v rozhovoru pro Deník jednadvacetiletý reprezentant.

Grafika DeníkuZdroj: Deník/Jakub Rusek

Vracíte se a led po více než dvou týdnech. Vynechal jste kvůli zranění šest zápasů. Co vám bylo?

Na led už jsem se sice vrátil, ale ještě nevím, jestli nastoupím hned v prvním utkání. Nicméně můj zdravotní stav vypadá docela dobře (mrkne). O mém startu se rozhodne až před zápasem. Charakter zranění bych nespecifikoval.

Říká se, že všechno špatné, je vždy pro něco dobré. V únoru jste měl vložením olympijských her velmi náročný program. Odpočinul jste si a nabral nové síly pro finální fázi sezony?

Ano odpočinul. Ale už to bylo dlouhé. Když jsem seděl jen na tribuně, tak jsem se strašně těšil na led. Chtěl jsem hrát, takže se už nemůžu dočkat. Uvidíme, jestli to vyjde už v prvním utkání.

Nespěchal jste po olympiádě s návratem na led a nemohla mít únava vliv na vaše zranění?

Mohla. Setkával jsme se s názory, že jsem spěchal. Na druhou stranu kolikrát, když člověk do toho vlétne hned, tak je to lepší než delší aklimatizace. Bylo na zvážení, jestli ihned z letadla naskočit na led. Po dohodě s trenéry jsem se rozhodl pro urychlenou variantu. Navíc se jednalo o derby s Hradcem.

Neříkejte, že jste toho všeho neměl plné brýle. Nesázel jste na to, že mladé tělo lépe regeneruje?

Přesně to jsem si říkal. Bohužel to mladé tělo nezvládlo. Přecenil jsem své síly a po derby jsem byl vyšťavený jak snad nikdy. Tloukl jsem se do hlavy, proč jsem tam vlezl. Klukům jsem chtěl ale pomoct, protože ne všichni byli fit.

Účast - neúčast na olympijských hrách

Jak s odstupem času hodnotíte vaší účast – neúčast na olympijských hrách?

Za svým rozhodnutím přijmout roli náhradníka si pořád stojím. Jsem rád, že jsem mohl být nějakou součástí týmu. Jsem rád, že jsem mohl zažít prostředí i atmosféru olympijských her. Samozřejmě mě mrzí, že jsem si nezahrál pod pěti kruhy, ale takový je život.

S týmem jste mohl jen trénovat, co jste dělal ve volném čase, když jste byl s dalšími náhradníky izolován od týmu?

S Honzou Ščotkou a Davidem Tomáškem jsme víceméně trávili čas furt spolu. Hodně na zimáku, abychom nemuseli trčet na hotelu. A když už jsme tam byli, tak jsme koukali na filmy nebo hráli karty.

Svitla vám, byť minimální, naděje, že si v Pekingu zahrajete?

Možná na začátku. Potom, když jsem tam viděl všechna opatření, tak mi bylo jasné, že se musí zranit čtyři útočníci. Už jsem tušil, že si nezahraji.

Po všem co jste zažil, jel byste znovu jen v roli takhle vzdáleného náhradníka?

Určitě bych jel. To, že jsem si nezahrál neberu nějak negativně. Bude další olympiáda a ti náhradníci z Pekingu už si na ni zahrát můžou.

A zatímco jste nehrál v Číně, vaše Dynamo prohrávalo jeden zápas za druhým. Sledoval jste výkony kolegů a a co jste na to říkal?

Určitě jsem je sledoval. Musím přiznat, že to bylo těžké, když kluci prohrávali a já jim nemohl pomoct. Ale co je ještě horší: sedět na tribuně a koukat jak váš tým prohrává.

Zbytek základní části jste strávil v civilu. Jak vám bylo, když jste viděl marnost na ledě?

Samozřejmě to nebyl příjemný pohled. Potřebovali jsme každý bod. Na druhou stranu, kdybychom měli dva týdny volno, tak by nás to pak třeba mohlo dohnat. Věřím, že i když jsme museli do předkola, tak si kluci odpočinuli a nabrali nové síly. A všichni budeme ve čtvrtfinále fresh.

Napadlo by vás to někdy v polovině ledna a proč se to tak vyvinulo?

Jasně, že ne. O tom nikdo takhle nepřemýšlí. Takový je sport. Jednou je tým nahoře a podruhé dole. My jsme se na několik zápasů ocitly dole. Doufám, že jsme si to už pro letošní sezonu vybrali.

Matěj Blümel vstřelil Budějovicím tři góly svého týmu z osmi celkových.Zdroj: HC Dynamo Pardubice/Ladislav Adámek

Musíme porazit každého

Je tedy lepší zuby nehty se udržet ve čtyřce a jít do čtvrtfinále nerozehraní s dlouhou šňůrou proher v zádech, nebo v předkole znovu získat sebevědomí a plout na vítězné vlně?

Těžko posoudit. Pochopitelně lepší je přímo postoupit do čtvrtfinále. Nicméně za ty dva týdny se dá vypadnout z rytmu a nikdy nevíte, co vámi rozjetý soupeř vyvede. No a když zvládnete předkolo ve třech zápasech, tak stejně nějaké volno máte. Za tu dobu se dá zregenerovat. Nám se to povedlo, takže tahle varianta je lepší (směje se). Ale nikdo vám to nezaručí. Stačí se podívat na ostatní série, které trvaly pět zápasů a jejich vítězové měli jen den volna.

Zdá se, že Pardubice potřebovaly novou soutěž a s ní nový impulz jako prase drbání. Jak jste viděl sérii s Vary jako divák?

Každopádně play off je nová soutěž. Já to vnímal trochu jinak. Chtěl jsem vidět hezký hokej a na tribuně si to konečně užít. To se mi v domácích zápasech poštěstilo. Kluci hráli fakt dobře a mě jejich hokej bavil. Horší to bylo ve třetím utkání. Sledoval jsem přenos v televizi a hlavně v prodloužení jsem měl nervy. Kluci to však zvládli, což bylo super.

Ve čtvrtfinále zkřížíte kordy s Českými Budějovicemi. S týmem, který získal v konečné tabulce, v tabulce doma i tabulce venku naprosto stejný počet bodů. Co říkáte této vzácné vyrovnanosti a také na soupeře?

Je to zvláštní. Jestli ale chceme vyhrát soutěž, tak musíme porazit každého. To, že jdeme na Budějovice se může jevit jako přijatelnější varianta. Trenéři nás na sérii připraví. Dostaneme od nich informace a s těmi do zápasů půjdeme. Věřím, že sérii zvládneme líp.

Dá se vůbec za takové konstelace označit někdo jako favorit série?

Favoritem jsou České Budějovice, když skončily v tabulce před námi a nemusely do předkola. A hlavně na základě posledních dvou zápasů, kdy nám výrazně odskočily ve skóre.

Nicméně až kvůli horšímu brankovému poměru ze vzájemných zápasů začínáte a teoreticky můžete končit venku. Můžete na tom najít nějakou výhodu?

Osobně doma – venku neřeším. Ale velkou nevýhodou budou diváci. Věřím, že i tam bude panovat dobrá atmosféra. Kdyby došlo na sedmý zápas, tak bychom nemuseli být pod takovým tlakem, protože od nás se tam moc lidí nedostane.

V základní části jste utržili dva debakly (1:6 a 1:7) paradoxně oba s Českými Budějovicemi. Jak si to vysvětlujete?

Shoda náhod? První zápas neodpovídal výši skóre. Prvních pět minut jsme je mleli. Jim pak napadalo úplně všechno. Druhý zápas nemůžu moc hodnotit, hned v úvodu jsem se zranil. To už je ale všechno pryč. Začala nová soutěž. Z chyb už jsme se poučili a nastoupí úplně jiný tým.

Z prvního jste se ale nepoučili. Co po těch dvou? Můžete slíbit fanouškům, že už se to nebude ve třetím nebude opakovat?

Uděláme všechno pro to, aby se to už nestalo. Není možné, abychom, dejme tomu, se srovnatelným týmem dostali takhle třikrát na pr…

Vám se proti Motoru daří. Skóroval jste ve třech za čtyř zápasů. Náhoda nebo oblíbený soupeř?

Pocházím z jižních Čech, takže mám zvýšenou vnitřní motivaci. Mám to tam rád. Vždycky se jde podívat někdo z rodiny. Nicméně přisoudil bych to náhodě.

Tucet plusových bodů

Celkem jste zaznamenal 24 kanadských bodů za stejného počtu branek a asistencí. Jste s tímto počinem spokojen?

Spokojený úplně nejsem, ale mohlo to být i horší. V loňské sezoně jsem byl produktivnější. Co ale pro mě bylo v této sezoně důležité, že jsem se dostával do více šancí. Vloni jsme měl více štěstí, teď mě zatím minulo. Věřím, že když budu hrát tak, jak jsem hrál, tak se budou ke mně puky odrážet a ty šance začnu proměňovat.

Nelze opomenout, že vzrostla konkurence v pardubickém týmu.

To je pravda. Přišli výborní kluci nejen do útoku. Také proto, se nám po většinu základní části dařilo. Cítil jsem se na ledě líp než v loňské sezoně.

S čím ale budete spokojen je bilance plus minus bodů. Vysloužil jste si tucet plusových…

No vidíte ani nevím, že je to tak kladná bilance. Samozřejmě jsem tušil, že bych mohl být v plusu. Ne, že bych to počítal. Přijde mi, že každým rokem je tato statistika brána prestižněji. Jsem rád, že to tak dopadlo

V početní nevýhodě jste obstaral svému týmu dva góly. Hrajete rád oslabení?

Na prvním místě musím bránil. Když se ale naskytnete příležitost, tak rád soupeři ujedu (smích).

Jak hodně daleko je ve vaší hlavě NHL?

Teď na NHL vůbec nemyslím. Pochopitelně bych si ji jednou rád zahrál. Je to sen každé malého hokejisty. Soustředím se hlavně na play off. Uvidíme, co bude po sezoně…

Abyste si ale stihl zahrát v jedné lajně s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem…

Edmonton už na mě nemá práva, takže nevím, jestli by Oilers vyšli. Ale i kdyby to byl jiný tým, tak bych se určitě nezlobil (úsměv).

Ještě jednou k národnímu týmu. Co říkáte na nového kouče reprezentace Jalonena?

Abych řekl pravdu, vůbec o něm nic nevím. Pouze to, že trénoval Lev Praha. Za svou kariéru dosáhl spoustu úspěchů. Možná by mi mohl jeho finský styl vyhovovat. Všichni budeme startovat ze stejné čáry. Uvidíme, kdo se do reprezentace pod jeho vedením dostane a kdo ne.

Nominuje vás na mistrovství světa, respektive cítíte šanci? Došlo mezi vámi už k nějakému kontaktu?

Ne, nikdo se neozval. Bude také záležet na tom, jak si povedu v play off. Byl bych strašně rád, kdyby mě povolal. Když se to nepovede teď, tak se připravím na příští sezonu ještě líp. A v ní už to třeba vyjde…