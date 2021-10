Se všemi čtrnácti soupeři se královéhradečtí hokejisté již utkali. Nyní začínají odvety, neboli startuje druhá část dlouhodobé fáze Tipsport extraligy.

Mountfield v 1. kole neuspěl na ledě Liberce, kde prohrál 0:1, což bylo také jedinkrát v letošním ročníku, kdy nedokázal skórovat. A právě s tímto sokem se v pátek od 18 hodin střetne na domácím ledě v ČPP Aréně. Úkol pro svěřence trenéra Tomáše Martince zní více než jasně: vrátit Bílým Tygrům porážku z úvodu aktuální sezony.

Východočeši v neděli neprodloužili vítěznou sérii, která se zastavila na čísle 5. V Českých Budějovicích padli s domácím Motorem 3:4.

„V posledním zápase to od nás nebyl úplně ideální výkon, takže se teď v pátek budeme chtít zase zpátky nastartovat na vítěznou vlnu,“ hlásí před úvodním buly Jakub Lev, útočník královéhradeckého mužstva.

Zatímco Mountfield je i přes poslední porážku v tabulce nahoře, Liberec prochází velkou výsledkovou krizí. Po skvělém vstupu do sezony, kdy ve čtyřech zápasech získal deset bodů, byly jeho další výsledky zcela odlišné, neboť v deseti posledních utkáních odešel hned devětkrát poražen.

I kvůli této nelichotivé bilanci se Bílí Tygři nacházejí na pro ně až hodně nezvyklém dvanáctém místě. Tím se ovšem Hradečtí nechtějí nechat v žádném případě ukolíbat.

„Liberečtí hrají dlouhodobě nahoře, několikrát za poslední roky vyhráli Prezidentský pohár (základní část vyhráli čtyřikrát za posledních šest let – pozn. aut.), mají konstantně velmi dobrý tým. Letos se jim zatím nepodařilo najít takovou tu vlnu či euforii. Odešli jim klíčoví hráči a samozřejmě chvilku trvá, než do toho zapadnou noví hráči. Ale pro nás to nic nemění, protože víme, jak je to kvalitní tým. Přesvědčili jsme se o tom už v přípravě a v prvním kole. Takže my určitě nic nepodceníme,“ hlásí třicetiletý forvard.