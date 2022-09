ANKETA: Kdo letos ovládne hokejovou extraligu? Hradec vsadí na týmové pojetí

Ve čtvrtek odstartuje nový ročník nejvyšší hokejové soutěže a diváci se rozhodně mají na co těšit. Po přílivu hráčů, kteří kvůli válce na Ukrajině opustili ruskou KHL, bude mít extraliga nesmírnou kvalitu. Na zlato si brousí zuby Pardubice, které v letošní sezoně slaví 100 let od založení klubu a mohutně posilovaly. Čtvrtý titul v řadě by chtěli vybojovat třinečtí Oceláři. Nejvyšší ambice má i Sparta, překvapit však mohou i ostatní. Kdo bude mistrem extraligy podle vás? Hlasujte v anketě Deníku.

Hokejisté Hradce Králové to loni dotáhli k zisku Prezidentského poháru. Budou letos útočit na titul? Hlasujte! | Foto: ČTK