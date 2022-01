Karel Váňa nejprve začal s klasickou modelovou železnicí v rozměru H0, kterou měl doma. „Časem jsem si ale říkal, že by se mi víc líbila železnice, co by jezdila venku kolem skalky a vodních prvků. První informace o zahradní železnici jsem našel v zahraničních časopisech. Do stavby jsem se pustil v roce 2001 a rok později ji viděli první návštěvníci z řad našich známých,“ popisuje vznik myšlenky Karel Váňa.

Mašinky a vagonky jezdí na jeho zahradě po více než sto metrech kolejí o rozchodu 45 milimetrů. Vyrábějí se i modely pro širší rozchod, které dokáží uvést i malé dítě, ty už ale potřebují výrazně více prostoru.

„Mám zhruba desítku lokomotiv a k tomu několik desítek vagonů. Každým rokem jsem si udělal radost a sbírku postupně rozšiřoval,“ říká milovník vláčků. Na rozdíl od menších modelů, jako je třeba H0, jsou vlaky zahradní železnice více podobné skutečným, včetně detailů, jako je vypouštění páry nebo autentický zvuk.

Do nejmenších detailů

Vše je přitom propracováno do nejmenších detailů. Na nádraží čekají na lavičce cestující na svůj spoj, před bufetem stojí fronta žíznivých cestovatelů, na kameni u jezírka se opalují plavci, z lesa odváží nákladní auto vytěžené dřevo a v lomu pracuje nakladač… Údržba přitom není snadná a zabere spoustu času.

„Musím samozřejmě vysbírat každý lísteček, vyplet záhonky, ostříhat stromky kolem trati nebo udržovat domečky,“ popisuje starost o trať i její okolí její majitel.

Když začal Karel Váňa zahradní železnici budovat, nepočítal s tím, že ji zpřístupní veřejnosti. „Nejprve se chodili podívat kamarádi a známí, pak i jejich známí, kteří se o tom dozvěděli, a lidí přibývalo. Tak jsme si s manželkou řekli, že uděláme pravidelné otevírací dny pro veřejnost,“ vysvětluje Karel Váňa.

Pokud to koronavirová situace dovolí, chce letos znovu otevřít od května. Zájemci si budou moci úžasný svět malé železnice prohlédnout vždy v sudé víkendy a o svátcích od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. „Už se na to těším, už mně to chybělo,“ uzavírá s úsměvem.