Výprask ve Veselí a další komplikace: Nechytali jsme se, řekl trenér Jičína

Opět komplikace v boji o postup do play off nejvyšší soutěže. Házenkáři Jičína dostali na palubovce Nového Veselí nečekaný příděl, když padli vysokým rozdílem patnácti branek 23:38! „Z naší strany to byl jeden z nejméně povedených výkonů, které jsme v této sezoně předvedli,“ uvedl jičínský kouč Ondřej Šulc.

Jičín prohrál vysoko v Novém Veselí. | Foto: Martin Duroň/Házená Nové Veselí