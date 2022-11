Velkou zásluhu na cenném zisku dvou bodů měl gólman David Machalický, ten především v závěrečné části utkání podržel svůj tým, když zlikvidoval několik možností soupeře. Střelecky zazářil Jiří Dolejší, jenž do sítě celku z jižní Moravy nasázel 13 branek.

VÝBORNÁ KONCOVKA

Do utkání vstoupili lépe hosté, kteří si během úvodních dvanácti minut vypracovali čtyřbrankový náskok. Východočeši však dokázali rozjetého protivníka zastavita byli to právě oni, kdo se dokázal prosazovat. I přes červenou kartu Jiřího Drbohlava dohrál Jičín první poločas za vyrovnaného stavu 14:14. I druhou půli ovlivnily červené karty. Nejprve ji viděl domácí Martin Kovaříka Brno se hned dostalo do tříbrankového vedení.

Ve 38. minutě musel hrací plochu opustit hostující Žvak. Jičínu se podařilo vyrovnat a v 52. minutě se dostat do vedení. To už díky skvělým zákrokům Machalického nepustil a nakonec Brňany porazil zaslouženě o tři branky.

Chance extraliga – 11. kolo:

O2XYWORLD HBC Jičín – SKKP Handball Brno 29:26 (14:14). Nejvíce branek: J. Dolejší 13/2, Hlava 4, Rychna 2 – Kocich 8/2, Žvak 5, Zahradníček 5. Rozhodčí: Václav Horáček – Jiří Novotný. Sedmimetrové hody: 5/2 – 5/3. Vyloučení: 6:3. ČK: Kovařík, J. Drbohlav – Žvak.

Už ve středu od 19 hodin přivítají svěřenci trenéra Petra Mašáta na domácí palubovce ve čtvrtfinále domácího poháru Plzeň.