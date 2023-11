Už jen jeden zápas zbývá odehrát B týmu Jičína v podzimní části I. ligy házenkářů. Už před ním je jisté, že Východočeši přezimují nejhůře na čtvrté příčce, stále ještě ale mohou dopadnout i lépe. V letošní derniéře je čekají Šťáhlavy.

Daniel Doškář svými góly pomáhá jak jičínskému A týmu, tak béčku. Celkem v sezoně nastřílel 59 branek. | Foto: Karolína Machalická

Házenkáři Chodova dorazili do města pohádek po dvou výhrách v řadě, z posledních čtyř duelů zvítězili třikrát. Dobré náladě v kabině odpovídaly také úvodní minuty zápasu, který byl dlouho vyrovnaný, aby jej nakonec poměrně přesvědčivě ovládli Východočeši.

A zase ten Metelka. Kanonýr Náchoda spolu se Štajnrtem boural českolipské hradby

I. liga - 10. kolo

Jičín B - Chodov 34:26 (16:16)

Do souboje dvou tradičních prvoligistů šli v roli favorita domácí, soupeř z hlavního města republiky ale hlavně na začátku zápasu působil velice dobře a také si dokázal vytvořit solidní vedení (0:2, 4:7).

Jičínská rezerva se do vedení dostala poprvé až v polovině první půle, kdy sérií čtyř po sobě jdoucích branek otočila stav z 6:8 na 10:8. Do přestávky už se Pražané do vedení nedostali, leč do kabin si nesli příznivý vyrovnaný stav.

Po pauze znovu jako první skórovali hosté, od stavu 19:20 ale přišla rozhodující pasáž utkání. Domácí během sedmi minut sedmkrát skórovali, zatímco soupeři povolili jedinou gólovou radost (26:21). Prim v té době hrál střelecky disponovaný Ženatý, jenž sám zařídil čtyři branky svého týmu.

V závěru zápasu už Východočeši jen navyšovali svůj náskok a snaživého soka nakonec porazili rozdílem osmi branek.

Fakta - branky: D. Skopár 8/3, Ženatý 7, Daniel Doškář 4, Bareš, Kaucký a A. Dolejší 3, M. Knittl a A. Frýba 2, Mičke a Grabemann 1 - Popela 5/2, Šafář a Turek 4, Trunda a Friedel 3, Oškera 3/1, Řežábek, Š. Rada, Vlček a Kopřiva 1. Rozhodčí: Martoch, Ransdorf. Vyloučení: 4:8. ČK: 0:1 (Turek). Sedmičky: 3/3 - 3/3. Diváci: 138.

Jičínu zlomila vaz první půle! Hlipala: Nedokázali jsme si ani pořádně nahrát

Další výsledky 10. kola: Dukla Praha B - Vršovice 39:31, Litovel - Polanka nad Odrou 35:24, Velká Bystřice-Olomouc - Vsetín 26:22, Bohunice - Šťáhlavy 35:25. Utkání Zlín - Dvůr Králové nad Labem bylo odloženo na 10. prosince.

Aktuální tabulka I. ligy

1. TJ Dukla Praha 10 8 0 2 324:266 16

2. Tatran Litovel 10 8 0 2 311:274 16

3. KH BEECH Vsetín 10 8 0 2 310:278 16

4. O2xyworld HBC Jičín B 10 7 0 3 325:283 14

5. HAOLK tým Velká Bystřice 10 5 1 4 273:264 11

6. Sokol Šťáhlavy 10 4 1 5 260:284 9

7. TJ JM Chodov 10 4 0 6 278:282 8

8. Handball club Zlín 9 4 0 5 280:287 8

9. Tatran Bohunice 10 3 0 7 285:300 6

10. Sokol Vršovice 10 3 0 7 263:292 6

11. 1. HK Dvůr Králové n. L. 9 2 0 7 247:289 4

12. SKH Polanka n. O. 10 2 0 8 265:322 4

Program 11. kola - sobota 16.00: Dvůr Králové nad Labem - Dukla Praha B, Vršovice - Bohunice. Neděle 16.00: Vsetín - Litovel. 16.30: Polanka nad Odrou - Zlín. 17.00: Šťáhlavy - Jičín B, Chodov - Velká Bystřice-Olomouc.