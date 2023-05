V posledním kole extraligové základní části ho porazili a zajistili si účast ve čtvrtfinále play off. V soubojích o umístění však jičínští házenkáři na Frýdek-Místek nestačili, podlehli mu v obou zápasech. O konečné sedmé místo si zahrají proti SKKP Handball Brno.

O2XYWORLD HBC Jičín – Pepino SKP Frýdek-Místek 25:31 (12:13). | Foto: Karolína Machalická

Venku prohráli svěřenci trenéra Petra Mašáta proti Frýdku-Místku o šest branek 30:36, čímž si rozhodně ideální pozici do odvety nepřipravili. Přesto chtěli soupeři před domácími fanoušky v odvetě pořádně zatopit.

To se Jičínu v úvodu utkání dařilo. Na konci 19. minuty vedl o tři branky 9:6 a vypadalo to, že ještě o postup do boje o konečné páté místo zabojuje. Jenže hostující tým dokázal do poločasu výsledek zápasu otočit a stejně jako v prvním zápase předvedl ve druhém dějství výkon, na který Východočeši nestačili. Pepino se tak radovalo i v odvetě, kterou ve městě pohádky vyhrálo 31:25.

„Gratuluji Frýdku k postupu do bojů o páté místo. V té sérii se jim lépe vedlo ve druhých poločasech, a to rozhodlo. My jsme si v odvetě dokázali vybudovat až tříbrankový náskok a snažili jsme se dostat Frýdek-Místek pod tlak, ale bohužel jsme v útoku několikrát ztratili míč a Pepino se na nás dotáhlo,“ mrzelo jičínského kouče Mašáta, který k zápasu doplnil: „My jsme si nedokázali poradit se soupeřovou hrou sedm na šest. Myslím si, že tím potrápil i Lovosice. Tentokrát jsme prostě nedokázali najít recept, jak eliminovat spolupráci Slavomíra Mlotka s pivoty. Zápas zvládla i křídla Frýdku-Místku, takže soupeř zaslouženě bude bojovat o páté místo, kam rozhodně patří.“

Frýdek vyzve v minisérii o pátou příčku pražskou Duklu, která si poradila s Brnem. Tobude v souboji o sedmé místo soupeřem Jičína. Termíny zápasů budou ještě upřesněny.

1. zápas

Pepino SKP Frýdek-Místek – O2XYWORLD HBC Jičín 36:30 (17:16).



Nejvíce branek: Noworyta 7, Gřešek 5, Choleva 5/1 – J. Dolejší 9/1, Hlava 6, M. Ženatý 6. Rozhodčí: Michal Hanák, Luboš Pavlíček. Sedmimetrové hody: 1/1 – 2/1. Vyloučení: 2:3. Diváci: 211.

2. zápas

O2XYWORLD HBC Jičín – Pepino SKP Frýdek-Místek 25:31 (12:13).



Nejvíce branek: Matouš 5, J. Dolejší 5, Thorovský 3 – Bureš 8/3, Noworyta 5, Gřešek 5. Rozhodčí: Mojmír Valášek – Jaroslav Vychodil. Sedmimetrové hody: 4/2 – 5/4. Vyloučení: 3:3. Diváci: 315.