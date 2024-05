Do hlavního města republiky zavedl házenkáře jičínské rezervy los 21. kola I. ligy a v hale Chodova Východočechy čekal soupeř usilující o body potřebné k jistotě záchrany soutěže i pro příští soutěžní ročník.

Zatímco na podzim jičínská rezerva přivezla z pěti venkovních duelů dvě výhry, na jaře prohrála všech šest zápasů na hřištích soupeřů. | Foto: Foto Petr Ryp

Aby se ještě Jičínští přimotali do přímého boje o udržení, museli by v Praze prohrát rozdílem minimálně osmi bodů. To se sice nestalo, leč bodovat rezerva extraligového týmu v utkání nedokázala.

Lídr ze Vsetína padl. Doškář potvrdil střeleckou formu z extraligového play out

I. liga mužů - 21. kolo

Chodov – Jičín B 33:30 (17:15)

Pro oba celky důležitou bitvu odstartovali lépe hosté a do poloviny první půle se častěji drželi v těsném vedení. Pražané následně skóre čtyřgólovou sérií otočili a do přestávky si nesli dvoubrankový náskok.

Nato, o jak cenné body se hrálo, mysleli oba soupeři především na ofenzívu a divákům v hale se muselo utkání líbit. Jen za první poločas padlo dvaatřicet branek a druhá půle za tou první v ničem nezaostávala.

Zaostávali však Východočeši za svým soupeřem, který hned po návratu z kabin navýšil náskok až na rozdíl šesti branek a do 50. minuty si potřebné vedení udržoval.

Hosté však neztráceli naděje. Snížili až na rozdíl jediné branky a pět minut před koncem byli zpátky ve hře minimálně o remízový výsledek. Tomu však zamezily tři domácí trefy v řadě a závěrečná branka Poura už jen mírnila výsledek na konečných 33:30.

Fakta – branky: Popela 9/5, Šafář 7, Friedel 6, J. Řežábek a Turek 3, Postelt 2, Kos, Trunda a Krouský 1 – Doškář 7, D. Skopár 7/5, Bareš 4, Krahulec 3, M. Hájek, P. Drbohlav a Kvasnička 2, Dědeček, M. Pour a Brádler 1. Rozhodčí: Ransdorf, Větrovský. Vyloučení: 0:1. ŽK: 1:0. ČK: 1:0 (30. Kopřiva). Sedmičky: 5/5 – 5/5. Diváci: 103.

Venkovní derniéru proměnili v exhibici. A teď zápas o všechno, o titul, o postup

Další výsledky 21. kola: Vsetín – Velká Bystřice-Olomouc 26:22, Vršovice – Dukla Praha 35:31, Polanka nad Odrou – Litovel 23:24, Šťáhlavy – Bohunice 21:24, Dvůr Králové nad Labem – Zlín 27:44.

Aktuální tabulka

1. KH BEECH Vsetín 21 14 2 5 644:566 30

2. TJ Dukla Praha 21 13 2 6 655:590 28

3. Tatran Litovel 21 13 0 8 608:582 26

4. HAOLK tým Velká Bystřice 21 11 3 7 577:543 25

5. Tatran Bohunice 21 12 0 9 584:575 24

6. Sokol Šťáhlavy 21 11 2 8 576:587 24

7. O2xyworld HBC Jičín B 21 10 0 11 627:601 20

8. Handball club Zlín 21 9 1 11 667:658 19

9. TJ JM Chodov 21 8 2 11 576:589 18

10. Sokol Vršovice 21 9 0 12 560:585 18

11. SKH Polanka n. O. 21 7 0 14 556:609 14

12. 1. HK Dvůr Králové n. L. 21 2 2 17 547:692 6

Program 22. kola (4. - 5. května) – sobota 15.30: Jičín B – Šťáhlavy. 16.00: Dukla Praha – Dvůr Králové nad Labem. 17.00: Litovel – Vsetín, Zlín – Polanka nad Odrou. Neděle 15.00: Bohunice – Vršovice. 17.00: Velká Bystřice-Olomouc – Chodov.