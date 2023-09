Rezerva Jičína přežila dvě střelecké krize. Dvůr zradily vstupy do obou poločasů

Můj dům, můj hrad. Tohoto rčení se na úvod nového ročníku první ligy házenkářů drželi oba východočeští účastníci. Jičínské juniorce to přineslo první dva body do tabulky, naopak hráči Dvora Králové nad Labem si na premiérový zisk musejí počkat minimálně do dalšího kola.

O víkendu byly zahájeny ligové soutěže házenkářů. V I. lize letos region budou zastupovat jen Jičín B a Dvůr Králové nad Labem. | Foto: romanknedlik.com