Bojovným výkonem se prezentovali házenkáři Jičína v prvním extraligovém zápase letošní sezony. Na domácí palubovce svěřenci trenérů Ondřejů Horyny a Šulce potrápili Karvinou, tedy jednoho z aspirantů na mistrovský titul, nakonec jí však podlehli o čtyři branky 26:30.

Jičínský mladík Filip Matouš do sítě Karviné nasázel osm branek! | Foto: HBC Jičín

V domácím dresu střelecky zářil devatenáctiletý Filip Matouš, jenž nasázel osm gólů, ani to proti hostujícímu Baníku na body nestačilo. Karviná první poločas vyhrála 14:11.

Po změně stran si vypracovala až sedmibodový náskok. Východočeši se však před solidní návštěvou více než čtyř stovek fanoušků nevzdali a koncovku alespoň trochu zdramatizovali. Dva body si ale po zásluze odvezli Karvinští.

"Kluci zvládli hrát šedesát minut otevřenou házenou, přesně to, co jsme po nich chtěli. Za mě je výsledek přijatelný, i když jsme chtěli určitě zvítězit. Byla výborná atmosféra, po zápase všichni ve stoje tleskali, a to je za mě důkaz toho, že se zápas všem líbil,“ řekl jeden z jičnských trenérů Ondřej Šulc.

V sobotu se měl Jičín představit v Zubří, ale zápas byl kvůli učinkování domácího týmu v evropských pohárech odložen a nový termín zatím není znám. V úterý 19. září tak doma přivítá od 17.00 brněnské Maloměřice.

HBC Jičín – HCB Karviná 26:30 (11:14).



Nejvíce branek: Matouš 8, J. Dolejší 4, Ženatý 4 – Skalický 6, Harabiš 5, Užek 5. Rozhodčí: Blanár – Valášek. Vyloučení: 4:3. ČK: Harabiš (Karviná). Diváci: 410. Jičín: Machalický, Grabemann – Matouš, Ženatý, J. Dolejší, J. Hájek, Hlipala, Rychna, Miľko, Ježek, Pekař, Thorovský, Kastner, Doškář, M. Hájek, Knitll.

Další výsledky

Extraliga – 2. kolo: HBC JVP Strakonice 1921 – HC ROBE Zubří 22:34 (8:15), TJ Sokol Nové Veselí – Talent tým Plzeňského kraje 27:30 (14:16), KH ISMM Kopřivnice – SHC Maloměřice Brno 34:26 (14:14), HK FCC Město Lovosice – SKKP Handball Brno 24:25 (12:16), Pepino SKP Frýdek-Místek – HC Dukla Praha 32:34 (15:18).

Tabulka

1. Karviná 2 2 0 0 62:40 4

2. Zubří 2 2 0 0 60:47 4

3. Brno 2 2 0 0 61:49 4

4. Plzeň 2 2 0 0 67:56 4

5. Dukla Praha 2 2 0 0 60:57 4

6. Kopřivnice 2 1 0 1 59:52 2

7. Frýdek-Místek 2 1 0 1 59:60 2

8. Nové Veselí 2 0 0 2 53:57 0

9. Jičín 1 0 0 1 26:30 0

10. Lovosice 2 0 0 2 53:62 0

11. Maloměřice 2 0 0 2 53:62 0

12. Hranice 1 0 0 1 25:36 0

13. Strakonice 2 0 0 2 36:66 0