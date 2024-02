Jičínská rezerva neprožívá povedený vstup do druhé poloviny sezony v první házenkářské lize. Přední celek podzimní části nejprve prohrál dvě venkovní utkání v halách Bohunic a Velké Bystřice, v neděli navíc nezvládl ani domácí bitvu s Litovlí.

Za návratem do první ligy s neprostupnou obranou. Náchod znovu zářil v defenzívě

Poslední neúspěch navíc bolí o to víc, že měli Východočeši bitvu s druhým týmem tabulky skvěle rozehranou. Vždyť poločas ovládli rozdílem čtyř branek, na startu druhé půle vedli dokonce 18:13 a ještě 18 minut před koncem vedli o čtyři trefy.

Vítězství přesto spadlo do klína soupeři, který vyhrál 28:27, když rozhodující branku vsítil nejlepší litovelský střelec v zápase Mrnuštík.

I. liga mužů – 14. kolo

Domácí do utkání nastoupili s úsilím zlomit sérii porážek a v prvním poločase působili velmi odhodlaně. Brzy si vytvořili vedení a v něm se drželi po celých třicet minut. Do šaten si Jičínští nesli dokonce čtyřbrankový náskok.

Po pauze to na žádné větší drama zpočátku nevypadalo, zvrat ale přišel za stavu 22:18. V té době se totiž Hanákům povedla šňůra pěti po sobě jdoucích branek. Od té doby ještě domácí stihli třikrát vyrovnat, do vedení už se ale nedostali, naopak závěrečná trefa Hájka jen mírnila těsnou porážku.

Fakta – branky: D. Skopár 8/2, J. Hájek 5, Bareš 4, M. Knittl a Doškář 3, Krahulec 2, Dědeček a F. Tůma 1 – Mrnuštík 6, Vincour 5, J. Šmíd 5/3, Semerád a Prošvic 3, Geist a Barabáš 2, Fulneček a M. Coufal 1. Rozhodčí: Kremláček, Dvořáček. Vyloučení: 3:7. ŽK: 0:1. ČK: 0:1 (58. Vincour). Diváci: 140.

Ohlas na utkání

Lubomír Krejčíř, trenér Tatranu Litovel: „První poločas byl ještě ve světle minulého týdne - především v obraně to ještě skřípalo, ale v útočné hře se již objevovaly světlé momenty. V poločase jsem v šatně poněkud zvedl hlas a asi to zabralo. Hráči výrazně zvýšili důraz v obraně, zlepšila se spolupráce na středu obrany a šikovností se podařilo získat i několik čistých míčů (Geist, Semerád). To byl základní předpoklad k tomu, abychom se dostali i k rychlému útoku. Střelecky se prosazovali Mrnuštík i Vincour a narůstající sebevědomí a bojovnost všech hráčů vedla v úspěšnou koncovku a velice cenné vítězství.“