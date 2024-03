Házenkáři Jičína se se základní částí extraligy rozloučili jasnou výhrou 37:29 nad Strakonicemi. Ta se však nerodila vůbec lehce. „Určitě bych řekl, že výsledek neodpovídá průběhu zápasu. Hrajeme v sestavě, která je neúplná, v základu nám chybí sedm hráčů, takže jsme byli nuceni povolat i kluky z rezervního týmu, kteří se toho zhostili na výbornou,“ řekl jičínský kouč Ondřej Šulc.

Jičín - Strakonice, extraliga - 26. kolo. | Foto: Karolína Machalická

Východočeši nakročili k výhře v závěru prvního poločasu, kdy soupeři odskočili do pětibrankového náskoku. Ten po změně stran ještě navýšili. „Naše chyby zase vrátily soupeře trošku do hry, ale jsem rád, že to kluci zvládli a vítězství si pohlídali.“ doplnil Šulc.

Jičín skončil na desátém místě extraligové tabulky, když na osmý Frýdek-Místek ztratil čtyři body a teď ho čekají duely v play out. Ten první sehrají v domácím prostředí ve středu 20. března proti brněnským Maloměřicím.

Jičín - Strakonice 37:29

Nejvíce branek: Ježek 10, J. Dolejší 7, Matouš 7 – A. Nejdl 9, Bernhard 5, Sedláček 4. Rozhodčí: Beneš – Kubis. Sedmimetrové hody: 3/1 – 4/2. Vyloučení: 4:4. ČK: Rychna (JIC). Diváci: 172. Poločas: 17:12.

Další výsledky 26. kola: SHC Maloměřice Brno – TJ Sokol Nové Veselí 25:34 (13:15), Cement Hranice – Talent tým Plzeňského kraje 25:33 (13:20), HC ROBE Zubří – Pepino SKP Frýdek-Místek 29:27 (19:13), HCB Karviná – KH ISMM Kopřivnice 28:30 (16:15), HC Dukla Praha – HK FCC Město Lovosice 37:32 (17:16).

Tabulka po základní části

1. Talent tým Plzeňského kraje 24 21 2 1 792:635 44

2. HCB Karviná 24 18 2 4 702:564 38

3. HK FCC Město Lovosice 24 16 2 6 778:699 34

4. KH ISMM Kopřivnice 24 15 1 8 724:682 31

5. HC Dukla Praha 24 15 1 8 778:700 31

6. HC ROBE Zubří 24 13 2 9 717:661 28

7. SKKP Handball Brno 24 13 0 11 656:670 26

8. Pepino SKP Frýdek-Místek 24 10 3 11 733:705 23

9. TJ Sokol Nové Veselí 24 9 2 13 648:664 20

10. O2xyworld HBC Jičín 24 9 1 14 682:721 19

11. HBC JVP Strakonice 1921 24 4 0 20 656:794 8

12. TJ Cement Hranice 24 3 0 21 575:731 6

13. SHC Maloměřice Brno 24 2 0 22 577:792 4