Házenáře Jičína čeká v sobotu klíčový zápas sezony. Na domácí palubovce Východočeši vyzvou soupeře z Frýdku-Místku a pouze v případě vítězství budou moci myslet na účast ve vyřazovacích bojích. Na utkání zve křídelník Jakub Kastner.

V novém kalendářním roce nastoupil k sedmi extraligovým zápasům a nastřílel v nich 21 branek. Celkem jich má v této sezoně na kontě rovných 70. Zkušený křídelník Jakub Kastner (32) bude jistě patřit k tahounům svého mužstva i v zítřejším utkání a sám si je dobře vědom, jak náročná bitva Jičínské čeká.

Jakub Kastner v dresu JičínaZdroj: hbcjicin.czJakube, máte před sebou klíčový zápas sezony. Jak se na něj těšíte a jaká panuje v kabině atmosféra?

Na zápas se těšíme moc, naše jarní výkony nás dostaly do situace, kdy můžeme proklouznout do play off, což je super motivace. Očekáváme plnou halu a proto to může byt výjimečný zápas.

V tabulce jste jedenáctí, soupeř šestý a do play off postupuje jen nejlepší osmička. Na první pohled situace nic moc, vy ale šanci cítíte, že?

Je to tak, zvlášť když ještě z tabulky vypadne Prešov, který české play off hrát nebude. Musíme sice věřit, že další zápasy dopadnou dobře pro nás a pak jestliže vyhrajeme, tak by nám to mělo stačit. Situace je ale strašně složitá. Nám nezbývá nic než vyhrát a potom uvidíme.

Nejspíš to bude kdo s koho. Jakou roli může hrát aktuální forma? Vy jste třikrát v řadě vyhráli, soupeř třikrát prohrál.

Jakub Kastner v dresu pražské DuklyZdroj: archiv DeníkuForma je určitě důležitá, ale musíme brát, že byla reprezentační přestávka a plno věcí se mohlo změnit. Věřím však, že naším výkonem a před plnou halou jsme schopni Frýdek-Místek porazit a na poslední chvíli proklouznout do finálové osmičky.

Závěrečné kolo bude dost o matematice. Hodláte se dívat na okolní výsledky nebo se budete soustředit pouze a jen na svůj zápas?

Jak jsem již psal, my musíme prvotně vyhrát a až potom se dívat na ostatní. Ale věřím, že lidi ve vedení budou výsledky souběžně hraných utkání sledovat, my na hřišti to moc vnímat nebudeme. Pokud vyhrajeme a výsledky budou pro nás přívětivé, rychle to určitě poznáme my i diváci v hledišti.

Fanoušci se vám a zároveň i soupeři chystají vytvořit „modré peklo“. Co byste jim před utkáním vzkázal?

Předně, že jim moc děkujeme za podporu během celé sezony. Tohle je ale zápas, ve kterém se můžeme posunout někam, kde jsme v lednu možná ani nedoufali, že bychom ještě mohli být. Proto říkám: nechte hlasivky v hledišti, my necháme všechny síly na hřišti a potom se můžeme společně radovat.

Program 26. kola – sobota 18.00: Jičín – Frýdek-Místek, Zubří – Hranice, Kopřivnice – Plzeň, Brno – Nové Veselí, Maloměřice – Strakonice. Předehráno: Lovosice – Dukla Praha 33:31 a Karviná – Prešov 33:28.

Aktuální tabulka

1. HK FCC Město Lovosice 26 23 0 3 863:744 46

2. Talent tým Plzeňského kraje 25 22 1 2 876:670 45

3. HCB Karviná 26 19 3 4 796:705 41

4. HC Dukla Praha 26 17 1 8 856:787 35

5. TATRAN Prešov 26 14 3 9 776:693 31

6. Pepino SKP Frýdek-Místek 25 12 0 13 742:729 24

7. HC ROBE Zubří 25 11 1 13 692:678 23

8. KH Kopřivnice 25 11 1 13 770:762 23

9. TJ Sokol Nové Veselí 25 9 5 11 658:681 23

10. SKKP Handball Brno 25 9 4 12 673:677 22

11. O2xyworld HBC Jičín 25 11 0 14 701:713 22

12. HBC JVP Strakonice 1921 25 5 1 19 655:831 11

13. SHC Maloměřice Brno 25 3 0 22 631:800 6

14. TJ Cement Hranice 25 0 2 23 615:834 2