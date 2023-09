O týden později než zbytek extraligy vstupují házenkáři Jičína do letošní sezony v nejvyšší domácí soutěži. V prvním kole měli totiž při počtu třinácti účastníků volný los. Na lehký rozjezd však mohou zapomenout, když hned (dnes 18.00) přijede Karviná. Tedy loni druhý nejlepší tým extraligy a letos jeden z hlavních aspirantů na titul.

Házenkáři Jičína vstupují do nové extraligové sezony. | Foto: Tomáš Kolc

Východočeský klub chcei v letošním ročníku vsázet převážně na odchovance a oťukávat hráče z mládeže. Pokud by se povedl zopakovat loňský postup do play off, který přišel na poslední chvíli, byl by to úspěch.

„Naše cíle se nějak nemění. Jsme klub, který nemá velký rozpočet a nemůžeme si dovolit drahé nákupy. Pro nás byla vždy zásadní systematická práce s mládeží a zařazování našich odchovanců do družstva mužů. K tomu, aby zvládli přechod, nám slouží tým rezervy, kde se mladí hráči rozehrávají a zvykají si ve vyšších soutěžích,“ uvedl pro svazové stránky ředitel klubu Petr Babák.

Východočeši prožili poměrně turbulentní letní přestávku, během níž došlo k několika výrazným změnám. Tou největší je bezesporu změna na lavičce. Tým po úspěšných sezonách opustil trenér Petr Mašát, který zamířil do Německa. Na jeho místo byli dosazeni Ondřejové Šulc a Horyna. Stejný směr nabrala i opora z posledních let Martin Kovařík, jenž loni nasázel 114 extraligových branek.

„Bude to naše nejcitelnější ztráta. Martin se v Jičíně vypracoval ve velmi kvalitního a bojovného hráče. Za celý klub bych mu rád poděkoval za jeho působení v našem dresu a přejeme mu, aby se mu v německém týmu co nejvíce dařilo,“ řekl Babák. V týmu nepokračují z pracovních důvodů ani Jiří Drbohlav a Petr Freiberg. Velkou ránou je ztráta Martina Hlavy, jenž se v předsezónním období vážně zranil a jeho návrat na palubovku je v nedohlednu. Přitom měl patřit mezi klíčové postavy.

POSILA MEZI TŘI TYČE

Jedinou posilu získal Jičín do branky, když z Dukly Praha přišel mladý gólman Daniel Grabrmann, který už se těší na úvodní mač proti Karviné. „Je to na začátek sezony hodně těžký kalibr, ale doufám, že Karvinou dokážeme překvapit,“ přeje si. A jaké jsou tedy ambice východočeského celku pro letošní sezonu? „Rádi bychom se pohybovali v klidném středu tabulky,“ hlásí v Jičíně

Odchody: Po pěti letech působení v Jičíně se rozhodl vyzkoušet zahraniční angažmá Martin Kovařík, jenž přestupem do německého Freibergu následoval Filipa Veverku a Michala Naimanna. Z důvodu pracovního vytížení nebudou v jičínském dresu pokračovat ani Jiří Drbohlav a Petr Freiberg, pouze na případný záskok bude připraven brankář Ondřej Pleva.



Příchody: Na post gólmana se naopak podařilo získat z pražské Dukly juniorského reprezentanta Daniela Grabemanna, do plné přípravy se zapojil rovněž pivot Zdeněk Ježek, který se před začátkem loňské sezony zranil a do extraligových bojů nezasáhl. Také nové trenérské duo bude pokračovat ve filozofii klubu, dávat šanci dalším talentovaným odchovancům z dorostu, do širšího kádru se již probojoval talentovaný sedmnáctiletý mladíček Dominik Skopár.

Prodej volných vstupenek

Stejně jako v předešlých letech nabízí házenkářský klub HBC Jičín fanouškům prodej sezonní vstupenky. Tu si můžete zakoupit za 800 Kč a na základě jejího předložení bude vlastníkovi umožněn vstup na střetnutí všech jičínských týmů v sezoně 2023/2024. Zájemci o sezonní vstupenku se mohou hlásit na sekretariátu HBC Jičín nebo na telefonním čísle 775 311 801 nebo na e-mailové adrese hazena@hbcjicin.cz. Sezonní vstupenky budou v prodeji rovněž u pokladny při prvním domácím extraligovém duelu nového ročníku s týmem HCB Karviná, výhoz tohoto utkání je v sobotu 9. září 2023 v 18:00 hodin. Jednotlivé vstupné na extraligová utkání činí od nového soutěžního ročníku 80 Kč pro dospělou osobu, senioři a děti zaplatí 40 Kč.

- HBC Jičín