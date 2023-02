Svěřenci trenéra Petra Mašáta začali ve Strakonicích dobře a po deseti minutách vedli 5:2. Náskok o tří branky a následně i o čtyři drželi až do 20. minuty. Poté přišel výpadek a domácí se během necelých 60 vteřin dostali na rozdíl jednoho gólu. Do konce první půle už si ani jeden z týmů výraznější náskok nevypracoval, Strakonice nakonec do šaten odcházely spokojenější, když vedly 14:13.

Druhá třicetiminutovka přinesla jednu výraznou změnu. Jičín se zlepšil v obraně a hlavně skvěle chytal gólman Machalický. Hosté čtyřmi brankami v řadě otočili nepříznivý vývoj zápasu a po zbytek utkání už soupeře do vedení nepustili. Strakonicím se povedlo skórovat pouze šestkrát, zatímco O2xyworld náskok v závěru navyšoval a nakonec zapsal zaslouženou výhru o sedm branek.

V tabulce se Jičín přiblížil Zubří na rozdíl jednoho bodu, na deváté Brno ztrácí body dva a stále má reálné šance na postup do play off.

Ostatní výsledky 23. kola:

SKKP Handball Brno – Lovci Lovosice 27:28 (13:16), Pepino SKP Frýdek-Místek – KH ISMM Kopřivnice 37:31 (19:14), TJ Sokol Nové Veselí – HCB Karviná 26:30 (12:17), HC Dukla Praha – SHC Maloměřice – Brno 41:31 (24:20), Tatran Prešov – TJ Cement Hranice 28:20 (11:10), Talent tým Plzeňského kraje – HC ROBE Zubří 37:27 (15:10).

Tabulka:

1. Talent tým Plzeňského kraje 23 20 1 2 796:617 41

2. HK FCC Město Lovosice 23 20 0 3 765:660 40

3. HCB Karviná 22 16 3 3 666:582 35

4. HC Dukla Praha 23 16 1 6 753:681 33

5. TATRAN Prešov 23 13 3 7 718:626 29

6. Pepino SKP Frýdek-Místek 22 12 0 10 661:627 24

7. TJ Sokol Nové Veselí 23 9 5 9 603:618 23

8. KH Kopřivnice 23 10 1 12 697:693 21

9. SKKP Handball Brno 23 8 4 11 618:623 20

10. HC ROBE Zubří 23 9 1 13 649:650 19

11. O2xyworld HBC Jičín 23 9 0 14 642:663 18

12. HBC JVP Strakonice 1921 23 4 1 18 596:776 9

13. SHC Maloměřice Brno 23 3 0 20 580:726 6

14. TJ Cement Hranice 23 0 2 21 569:771 2