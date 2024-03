Remízou 32:32 proti Maloměřicím zahájili házenkáři Jičína play out. Na domácí palubovce, kdy od trenérů Ondřeje Šulce a Ondřej Horyny dostala šanci i celá lavička, proti celku z Brna po většinu utkání vedli, hosté ale skóre v poslední desetiminutovce otočili a remízu pro Východočechy nakonec zachraňoval gólman Grabermann.

Jičín remizoval s Maloměřicemi. | Foto: HBC Jičín, archiv

V první polovině úvodního dějství si ani jeden z týmů nedokázal vypracovat náskok a oba se střídali ve střílení branek. Povedlo se to až domácím ke konci půle, kteří do šaten odcházeli s vedením 16:13.

Jičínu se povedlo ještě na začátku druhé půle náskok navýšit až na rozdíl pěti branek (19:14) a nic nenasvědčovalo tomu, že by si ze zápasu neměl odnést výhru, když ještě ve 49. minutě svítilo na světelné tabuli skóre 28:24.

Jenže poté přišel nepochopitelný výpadek, Malomeřice nasázely šest branek v řadě a rázem museli dotahovat házenkáři z města pohádky. To se nakonec ve zbytku duelu povedlo a zápas skončil alespoň remízou. S tou však domácí rozhodně spokojení nebyli.

„V úseku, kdy vedeme o pět gólů, uděláme v sedmi útocích za sebou technickou chybu a soupeři dáme míč téměř do ruky. To je prostě trestuhodné. Je to pro nás spíš prohra a jsem zklamaný, protože jsem věřil v to, že kluci k zápasu přistoupí mnohem lepším způsobem,“ láteřil zklamaný kouč Jičína Šulc a na závěr dodal: „v zápase jsme chtěli dát prostor celé lavičce, což se nám podařilo. Někteří hráči ale bohužel nepředvedli to, co v nich je.“

Další utkání sehrají Jičínští už v pátek, kdy se od 19.30 představí v Novém Veselí.

Extraliga, play out - 1. kolo

O2xyworld HBC Jičín – SHC Maloměřice Brno 32:32 (16:13).

Nejvíce branek: Matouš 6, Doškář 6, M. Hájek 4/3 – Kachlík 10, Vaněk 3, Mucha 3. Rozhodčí: Kremláček, Procházka. Sedmimetrové hody: 4/3 – 3/2. Vyloučení: 3:1. Diváci: 170.