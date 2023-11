Házenkáři Jičína nenavázali na parádní obrat ve Frýdku-Místku a ve středečním 12. kole podlehli po mdlém výkonu Kopřivnici 23:30. V tabulce si pohoršili, když jsou nyní na desáté pozici.

Házenkáři Jičína (v modrém) doma nestačili na Kopřivnici. | Foto: Karolína Machalická/HBC Jičín

Východočechům se nepovedl samotný vstup do zápasu, když rychle prohrávali 1:4. Na to ještě dokázali zareagovat a na konci osmé minuty ztráceli pouze gól (4:5). Kopřivnice ale šňůrou čtyř branek v řadě dokázala odskočit do výraznějšího vedení a ve velmi dobrém výkonu pokračovala až do poločasové přestávky, když si vytvořila náskok o osm branek.

Po změně stran se obraz hry na palubovce vyrovnal, ale hosté si svůj náskok zkušeně pohlídali. Nejlepšími střelci byli domácí Jiří Dolejší s hostujícím duem Polcar, Halama, kteří shodně nastříleli šest branek.

Jičín musí krutou prohru hodit rychle za hlavu, protože už zítra ho čeká důležitý duel na palubovce posledních Strakonic, ten bude mít výhoz v 17 hodin.

Extraliga 12. kolo

Jičín – Kopřivnice 23:30 (8:16)

Nejvíce branek: J. Dolejší 6, Hájek 5, Miľko 3 – Polcar a Halama 6, Bukovský 4. Rozhodčí: Hájek – Kozler. Sedmimetrové hody: 1/0 – 2/0. Vyloučení: 3:3. Diváci: 311.

Další výsledky: Plzeň – SKKP Brno 26:18 (12:12), Dukla Praha – Hranice 36:20 (16:8), Zubří – Nové Veselí 27:29 (14:18), Karviná – Frýdek-Místek 29:24 (16:10), Maloměřice Brno – Lovosice 22:39 (10:21).

Tabulka

1. Talent tým Plzeňského kraje 11 10 1 0 379:288 21

2. HCB Karviná 11 9 1 1 324:258 19

3. SKKP Handball Brno 12 9 0 3 346:323 18

4. HC Dukla Praha 11 8 0 3 358:301 16

5. KH ISMM Kopřivnice 11 7 0 4 341:324 14

6. HK FCC Město Lovosice 11 6 1 4 357:328 13

7. Pepino SKP Frýdek-Místek 11 5 2 4 338:325 12

8. HC ROBE Zubří 10 4 0 6 283:277 8

9. TJ Sokol Nové Veselí 11 3 2 6 296:318 8

10. O2xyworld HBC Jičín 10 3 1 6 290:303 7

11. TJ Cement Hranice 11 2 0 9 274:343 4

12. SHC Maloměřice Brno 11 1 0 10 251:358 2

13. HBC JVP Strakonice 1921 11 0 0 11 283:374 0