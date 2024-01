Za necelý týden vstoupí extraligoví házenkáři Jičína do závěrečné fáze sezony. V nejvyšší domácí soutěži je čeká posledních osm utkání a v nich se rozhodne o tom, zda si Východočeši stejně jako v loňské sezoně zahrají play off.

Jičínští házenkáři se v lednu zúčastnili kvalitně obsazeného turnaje čtyř mužstev v Považské Bystrici. Po dvou porážkách skončili čtvrtí. | Foto: mskpb.sk

Právě před rokem to v tuto dobu na postup do vyřazovacích bojů nevypadalo. Jičínští na konkurenty ztráceli a na konečnou sedmou příčku vyšplhali až vynikajícím finišem základní části soutěže. Právě tento počin by nyní rádi zopakovali. Momentálně jim v tabulce Chance Extraligy patří desáté místo s dvoubodovou ztrátou na osmé Zubří.

Jičín zakončil rok těsnou prohrou s Duklu: Pěkný zápas a výborná atmosféra

Ve zbytku sezony Východočeši vyrazí na palubovky vedoucí Plzně, Hranic, Nového Veselí a Kopřivnice, doma Jičín postupně přivítá Brno, Lovosice, Frýdek-Místek a Strakonice.

Hráči jsou v závěrečné fázi zimní přípravy a mimo jiné se v lednu zúčastnili tradičního turnaje čtyř mužstev v Považské Bystryci. Do zápasu s domácím týmem a poté i souboje o bronz proti Zubří šli Východočeši prakticky z plné zimní fyzické přípravy a na palubovce mohli ukázat, co v posledních trénincích, kromě fyzické zdatnosti, pilovali.

V obou turnajových duelech Jičínští se svými soupeři sehráli vyrovnané první poločasy, ve kterých se skóre přelévalo ze strany na stranu. Po přestávce ale pokaždé pálili přesněji soupeři a bylo tak z toho dvě porážky a konečné čtvrté místo. I přesto trenéři označili turnaj za ideální přípravu a skvělou prověrku před blížícím se náročným programem. Turnaj dle nich navíc odhalil ve hře týmu nedostatky, které je stále ještě čas odstranit.

Turnaj v Považské Bystrici - semifinále:

MŠK Považská Bystrica - O2xyworld HBC Jičín 32:27 (17:16)

Utkání splnilo očekávání trenérů co se týká herního nasazení hráčů. Příležitost dostala celá lavička, všichni měli možnost ukázat svůj um proti mistrovi Slovenska. První poločas fungovala dle představ obrana, ta se však ve druhé půli velmi zhoršila, nehrála dle pokynů trenérů, oproti první půli ztratila agresivitu, byla statická. V útočné fázi ukázali Jičínští řadu kvalitních akcí, některé nové však nemají ještě zažité, což plynulosti a bezchybnosti hry nepřispělo.

Sestava a branky O2xyworld HBC Jičín: Grabemann, Machalický - Matouš 7/4, Skopár 5/2, J. Hájek 4, J. Dolejší 3, Doškář a Kastner po 2, Rychna, Miľko, A. Dolejší a Thorovský po 1, Hlava, Knittl, Ženatý, M. Hájek. Vyloučení: 4 - 2. Sedmičky: 7/6 - 7/6. Sled branek: 1-0, 3-5, 9-8, 13-11, 16-14, 17-16, 19-18, 22-21, 26-21, 26-22, 30-23, 32-27.

Post lídra uhájili Kohouti. Prestižní derby v Nové Pace rozhodl hattrickem Vaňát

Utkání o bronz:

HC ROBE Zubří - O2xyworld HBC Jičín 36:28 (16:16)

Utkání o bronz začali Jičínští velice dobře, po vyrovnaném poločase byla ale druhá půle obdobou zápasu s Považskou Bystricí. Do 15. minuty bylo skóre prakticky vyrovnané, následně během čtyř minut Jičínští osmkrát inkasovali, když sami vstřelili dvě branky. To byl rozhodující trhák Zubří, celek Jičína se sice snažil, ale s přibývajícími minutami ztrácel na výbušnosti a důrazu. V závěru hráli Jičínští oslabeni o dva hráče, Zubří si zisk bronzu pohlídalo.

Sestava a branky O2xyworld HBC Jičín: Machalický, Grabemann - Matouš 5/2, J. Dolejší a Miľko po 4, Doškář 3, Skopár 3/2, Pekař 2, Hlava, Knittl, Ženatý, A. Dolejší, M. Hájek, J. Hájek a Kastner po 1, Thorovský. Vyloučení: 7 - 3. Sedmičky: 7/5 - 5/4. Sled branek: 3-0, 4-6, 8-5, 8-10, 10-12, 15-13, 16-16, 19-19, 22-21, 28-22, 31-24, 35-27, 36-28.

Celý turnaj vyhrál pořadatelský tým, který ve finále rozdrtil další slovenský celek z Nových Zámků výsledkem 42:28.Zdroj: mskpb.sk