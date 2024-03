Zvládli boj o čelo skupiny play out. Házenkáři Jičína dali zapomenout na poslední duel v Novém Veselí, ve kterém v základní části utrpěli debakl, a tentokrát si po zlepšeném výkonu ve druhém poločase dokráčeli pro výhru o šest branek 36:30.

Jičín tentokrát na palubovce Nového Veselí uspěl. | Foto: Jaroslav Loskot, archiv

„Musím klukům poděkovat za to, v jaké sestavě poslední dobou fungujeme. Jsme nějakých minus sedm, tentokrát i minus osm lidí, z pracovních důvodů s námi nemohl odjet ještě Šimon Thorovský. Takže klobouk dolů před kluky, jak to zvládli,“ uvedl jičínský kouč Ondřej Šulc.

Po úvodních pěti minutách, kdy se oba celky střídaly ve vedení, se přeci jen do prvního trháku dostali domácí. Během prvního poločasu vedli však maximálně o pět bodů, Jičín navíc v závěru snížil na tříbrankový rozdíl (16:19).

„Když to vezmu od začátku zápasu, vstup asi nebyl ideální. Atmosféra v zápase oproti druhému poločasu nebyla taková. Do šatny jsme šli za stavu minus tři a tam jsme si řekli, že musíme opravdu zabrat v obraně. To se nám ve druhém poločase povedlo,“ pokračoval Šulc.

Jeho tým dorovnal manko ve 41. minutě. Poprvé do vedení ho dostal o chvíli později Filip Matouš (24:23). Rozhodující náskok si Východočeši vypracovali v rozmezí od 48. do 54. minuty, kdy se prosadili pětkrát v řadě. A duel bezpečně dovedli k zasloužené výhře. „Z kluků bylo cítit odhodlání, pomáhali si, čímž jsme to usnadnili i gólmanům. Tím se nám pak hrálo lépe i v útoku,“ dodal Šulc.

Házenkáři z města pohádky jsou v čele skupiny play out s dvoubodovým náskokem právě na Nové Veselí. Další mač sehrají netradičně tento pátek. Od 19.30 přivítají na domácí palubovce Strakonice.

Nové Veselí – Jičín 30:36

Nejvíce branek: Halíček 6, D. Flajsar 5/1, Jochman 3 – Doškář 7, Matouš 6, M. Hájek 6/1. Rozhodčí: Fialová, Sovová. ŽK: 0:1. Vyloučení: 4:3. Poločas: 19:16.



TABULKA PLAY-OUT

1. Jičín 2 1 1 0 68:62 22

2. Nové Veselí 1 0 0 1 30:36 20

3. Strakonice 2 1 0 1 58:51 10

4. Maloměřice 2 1 1 0 61:59 7

5. Hranice 1 0 0 1 22:31 6