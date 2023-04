Téměř čtrnáct dní měli házenkáři Jičína na odpočinek, teď pro ně startuje další zajímavá část extraligové sezony, když svěřenci trenéra Petra Mašáta zabojují o konečné 5. až 8. místo. Prvním soupeřem bude Frýdek-Místek. Úvodní zápas se hraje na palubovce moravskoslezského celku dnes od 19.30, odveta bude následovat přesně o týden později, kdy oba celky změří síly na východě Čech.

Jičín se představí na palubovce Frýdku-Místku. | Foto: Karolína Machalická

Jičín v letošním ročníku proklouzl do play off na poslední chvíli, v závěrečném kole základní části hrál právě proti Frýdku-Místku o vše. Tehdy ho porazil o jedinou branku a díky tomu ve čtvrtfinále vyzval Karvinou. Na obhájce titulu však nestačil a prohrál s ním v nejkratším možném čase 0:3 na zápasy. Pepino zase nezvládlo sérii s Lovosicemi. Teď oba celky čeká boj o konečné umístění.

„Poslední střetnutí s Frýdkem máme všichni stále v živé paměti, protože se v něm do poslední vteřiny bojovalo o postup do play-off. Myslím si, že se nemáme čím překvapit a v utkání budou rozhodovat maličkosti,“ uvedl pro webové stránky házenkářského svazu hráč Jičína Martin Kovařík a dodal: „Za kabinu můžu říct, že do zápasu dáme vše, teď už není na co se šetřit. Věřím, že si z palubovky Frýdku-Místku přivezeme výhru, protože našim cílem je získat co nejlepší možné konečné umístění.“

Druhou dvojici, která bojuje o páté místo, vytvoří týmy Dukly Praha a brněnského Králova Pole.