/FOTOGALERIE/ Překvapení se sice nekonalo, ale nebylo k němu daleko. Házenkáři Jičína na palubovce Plzně, vedoucího týmu extraligy, prohráli těsně 34:36. I tak je úvodní vystoupení po zimní přestávce dobrým příslibem do jarní části sezony. „Souhlasím. My jsme to i klukům hned říkali, že takhle si představujeme, aby zápasy probíhaly. Maximální nasazení a bojovnost,“ chválil i přes prohru jičínský kouč Ondřej Šulc

Talent tým Plzeňského kraje - Jičín 36:34, 31. ledna 2024 | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

V Plzni to nejprve na žádné drama nevypadalo, domácí nastoupili do utkání ve velkém stylu a po osmi minutách vedli 7:2. „Připravovali jsme se na velice těžký zápas proti mistrovi, i když pro nás jsou všechna utkání teď poměrně složitá. Jsme v takové pozici, kdy se snažíme zabojovat o play off. Do Plzně jsme jeli s tím, že chceme vyhrát, bohužel začátek zápasu tomu vůbec nenasvědčoval, uteklo nám to a my si museli vzít první oddechový čas,“ popisoval Šulc.

Ten jeho týmu očividně pomohl. Východočeši si vzápětí začali věřit a manko stáhli. „Díky tomu time-outu jsme se trochu uklidnili,“ potvrdil.

V poslední desetiminutovce první půle se dokonce dostali před favorita a do šaten se odcházelo za překvapivého stavu 19:18 pro Jičín. „Měli jsme výbornou dvacetiminutovku, která nás poslala do vedení.“

Jenže Talent tým ukázal, že starty do poločasů umí. Nepříznivý vývoj rychlé otočil, dostal se do třígólového trháku a těsný náskok zkušeně udržoval až do závěrečného hvizdu. „My jsme víceméně pořád dotahovali, ale i tak musím říct, že kluci podali výborný výkon. Znovu jsme narazili na náš dlouhodobý problém, což je proměňování šancí. Věřím, že kdybychom alespoň něco dali, tak jsme si domů vezli z Plzně dva body,“ uvedl trenér Jičína.

V dresu házenkářů z města pohádky se v dobrém světle ukázal mladý Filip Matouš, který nastřílel devět branek.

Vzhůru na Brno

O2xyworld zůstává na desátém místě extraligové tabulky. O další body zabojuje v sobotu, kdy od 18 hodin přivítá na domácí palubovce SKKP Handball Brno.

„Je jedno jestli hrajeme v Maloměřicích, doma s Brnem nebo v Karviné. My musíme hrát pořád na 110 procent. Říkal jsem klukům v Plzni před zápasem, že ani těch sto nebude stačit. Je potřeba se snažit ještě o něco víc,“ usmál se Šulc a k sobotě dodal: „Brno se letos pohybuje v horních patrech tabulky, určitě je to favorit zápasu, ale my zase hrajeme doma a byl bych velice rád, kdybychom podali minimálně takový výkon jako v Plzni. Věřím, že vyhrajeme.“

Talent tým Plzeňského kraje – O2xyworld HBC Jičín 36:34

Nejvíce branek: J. Douda 8/2, Bláha 6, Šindelář 6 – Matouš 9/3, J. Dolejší 6/3, J. Hájek 5. Rozhodčí: Čapek, Veselý. Sedmimetrové hody: 4/3 – 6/6. Vyloučení: 3:7. Poločas: 18:19

Další výsledky 19. kola: TJ Cement Hranice – KH ISMM Kopřivnice 24:25 (11:12), HC Dukla Praha – HCB Karviná 21:29 (13:15), HK FCC Město Lovosice – Pepino SKP Frýdek-Místek 32:29 (15:16), SKKP Handball Brno – HBC JVP Strakonice 1921 29:25 (10:11), SHC Maloměřice Brno – HC ROBE Zubří 25:30 (11:13).

Tabulka