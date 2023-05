Házenkáři východočeského Jičína letošní extraligový ročník zakončili na výborném sedmém místě. V odvetném utkání porazili na domácí palubovce brněnské Královo Pole 22:20 a po prohře z úvodního duelu o jednu branku (23:24) skončili v tabulce před ním. „Myslím si, že pro Jičín je sedmé místo velký úspěch a doufám, že se to časem docení,“ nechal se slyšet kouč Petr Mašát, který po šesti letech ve městě pohádky končí a od nové sezony bude trénovat v Německu.

O2XYWORLD HBC Jičín – SKKP Handball Brno 22:20 (14:10). | Foto: Karolína Machalická

Stylověji se rozloučit nemohl. Trenér Petr Mašát dovedl tým v jeho poslední sezoně na východě Čech, která byla všechno, jen ne jednoduchá, ke konečnému sedmému místu. Jičín se přitom během základní části dlouho pohyboval daleko za místy zaručujícími postup do play off. Díky skvělému finiši po Novém roce však do vyřazovací části soutěže proklouzl a bylo jasné, že sezona bude úspěšná.

V nejbližších dnech se můžete těšit na rozhovor s Petrem Mašátem.

Po vypadnutí ve čtvrtfinále a následně i z boje o páté místo nakonec turbulentní rok vyšperkoval výhrou v dvojzápase nad Brnem. „Za celé jaro musím před týmem smeknout a samozřejmě je to velké ponaučení. Pro mladé kluky je dobře, že jsme hráli play off. Přeji tady všem, ať se jim daří,“ uvedl loučící se kouč.

O2xyworld po těsné prohře v Brně doma v průběhu zápasu dominoval. V druhé půli dokonce vedl o sedm branek (19:12). Hosté sice závěr posledního mače sezony pořádně zdramatizovali, ale Jičín už si sedmé místo nenechal vzít, když vyhrál o dvě branky. „Rozhodly maličkosti a jsem rád, že i když se hrálo o umístění, tak tým si šel za tím výsledkem víc,“ usmíval se Mašát.

Ten od nové sezony bude působit v klubu LHV Hoyerswerda. Kromě něj se do Německa stěhuje i produktivní spojka Martin Kovařík, který míří do Freibergu. „Chci smeknout před oběma týmy. Oba nechaly na hřišti všechno. Ta série se musela líbit, samozřejmě jsem šťastný, že jsme tu sezonu zakončili vítězně,“ těšilo po posledním zápase Kovaříka. Jičín by nový realizační tým měl představit v nejbližších dnech.

O2XYWORLD HBC Jičín – SKKP Handball Brno 22:20 (14:10).



Nejvíce branek: J. Dolejší 6/2, Kovařík 6/1, Rychna 3 – Sekulić 7, Zahradníček 4, Bosák 4. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Sedmimetrové hody: 5/3 – 1/0. Vyloučení: 5:3. Diváci: 303.