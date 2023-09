Vložené 5. kolo měla ve středu a čtvrtek na programu mužská házenkářská extraliga. Hráči Jičína v něm prohráli na palubovce Dukly Praha 27:36 a po třech odehraných zápasech mají na svém kontě dva body za výhru nad Maloměřicemi. To Pražané nejvyšší soutěži vévodí, když vyhráli všech pět zápasů, do kterých nastoupili.

Ilustrační foto. | Foto: Karolína Machalická

Východočeši do utkání vstoupili dobře a po dvou minutách vedli 2:0, jenže favorizovaný domácí celek neponechal nic náhodě. Manko rychle smazal, dostal se do vedení, které během úvodní třicetiminutovky neustále navyšoval a do šaten odcházel s vedením 20:11.

Po změně stran byla k vidění střelecká přetahovaná, domácím měli však devítigĺový náskok z první půle, který v klidu pohlídali a dokráčeli si pro pátou výhru v sezoně.

„Úvod se nám celkem povedl, ale postupem času se nám vytratila střelba, kde jsme měli opravdu žalostné procento, což poznamenalo prakticky celý zápas. Množství promarněných šancí bylo trestuhodné a Dukla to dokázala na sto procent využít. Myslím, že to byl hlavní důvod našeho neúspěchu,“ řekl hostující Aleš Babák.

Už v sobotu se Jičín představí na domácí palubovce. Od 18 hodin tam bude hostit dalšího aspiranta na titul Talent tým Plzeňského kraje.

HC Dukla Praha – HBC Jičín 36:27 (20:11)

Nejvíce branek: Dokoupil 6/2, Křístek 5, J. Rakouský 5 – Matouš 5, Miľko 4, J. Hájek 3. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmimetrové hody: 4/3 – 1/0. Vyloučení: 2:5.

Další výsledky 5. kola: TJ Cement Hranice – Pepino SKP Frýdek-Místek 24:26 (12:12), SHC Maloměřice Brno – HCB Karviná 27:36 (19:19), HK FCC Město Lovosice – TJ Sokol Nové Veselí 33:27 (17:16), SKKP Handball Brno – KH ISMM Kopřivnice 26:33 (14:15), HBC JVP Strakonice 1921 – Talent tým Plzeňského kraje 23:42 (6:23).