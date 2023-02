Do dalekého Prešova jičínští házenkáři rozhodně neodjížděli v roli favorita. První vzájemný duel vyhrál v říjnu ve městě pohádky o jednu branku slovenský mistr. Jenže ten díky velkému zápasovému vytížení poslal do utkání mladíky. Věkový průměr týmu tak byl pouhých 19,5 let.

Přesto domácí do zápasu vstoupili mnohem lépe a Jičín zaskočili. Už na začátku deváté minuty vedli o pět branek a tento náskok si drželi až do konce prvního poločasu. „Prešov vzhledem k situaci nastoupil v takové sestavě, v jaké nastoupil. Pro nás to měla být výhoda, protože jsme nehráli proti nejsilnějšímu složení. Vedlo to ale naopak k nějakému podcenění, na což jsme hráče upozorňovali, ale první poločas jsme odehráli tak, jak jsme ho odehráli. Samozřejmě i díky kvalitě mladých hráčů soupeře," nebyl spokojený s úvodní třicetiminutovkou kouč Jičína Petr Mašát.

Po změně stran však Východočeši svůj výkon zvedli, manko postupně začali umazávat a už po 13 minutách druhé půle bylo srovnáno. A i nadále na palubovce dominovali, dostali se do šestibrankového vedení, ze kterého sice Prešov ubral, ale Jičín už si výhru pohlídal. „Asi jediné naše pozitivum je, že jsme utkání zvrátili v náš prospěch. Jinak jsem tam toho moc pozitivního neviděl," dopnil Mašát.

Následující sobotu přivítá Jičín od 18 hodin druhé Lovosice.