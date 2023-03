Jičín porazil Frýdek a slaví! Postup do play off zařídil zkušený Kastner

Drama až do posledních vteřin. Závěrečné kolo základní části extraligy házenkářů nemohlo nabídnout zajímavější vyvrcholení. O osm postupových místo do play off se pralo deset týmů. Radost východočeským příznivcům udělal Jičín. Ten před zaplněnou domácí halou v závěru přetlačil Frýdek-Místek, když vítězný gól na 28:27 pět vteřin před koncem zaznamenal Jakub Kastner a oslavy mohly propuknout naplno. Svěřenci trenéra Petra Mašáta dotáhli parádní stíhací jízdu za postupem. Ve čtvrtfinále vyzvou mistrovskou Karvinou.

Extraliga 26. kolo: O2XYWORLD HBC Jičín – Pepino SKP Frýdek-Místek 28:27 (14:16). | Foto: Karolína Machalická