Nadějný poločasový náskok se ve druhé půli rozplynul. Házenkáři Jičína v 10. extraligovém kole remizovali na domácí palubovce s Novým Veselím 27:27. „Máme na čem pracovat, otevřelo nám to oči jiným směrem,“ řekl kouč východočeského celku Ondřej Šulc.

Házenkáři Jičína (v modrém) remizovali doma s Novým Veselí. | Foto: Karolína Machalická

První půle patřila jednoznačně domácím házenkářům. Deseti zákroky podržel Jičín zkušený gólman David Machalický a na vedení 16:10 po třiceti minutách měl lví podíl. „Z naší strany to byl třicet pět minut perfektní výkon jak v obraně, tak v útoku,“ uvedl Šulc.

Jeho svěřenci se však nevyvarovali po změně stran výpadku. „Říkali jsme si o přestávce, že nesmí přijít hluchá pasáž. Ta bohužel přišla a trvala skoro celý druhý poločas. Přestali jsme hrát, přestali jsme bránit. Je vidět, že se v dnešní době hraje házená opravdu šedesát minut a žádný stav není takový, se kterým by se nedalo nic dělat,“ pokračoval Šulc.

Jičín mohl nakonec ze zápasu odcházet poražen, když hosty do vedení 27:26 poslal v čase 59:00 Jiří Gregorovič. Domácím se naštěstí zásluhou Filipa Matouše podařilo 13 vteřin před koncem vyrovnat. „Z naší strany je to zklamání, ale mohlo to skončit tak, že jsme mohli prohrát, takže vlastně dobrý bod,“ dodal Šulc.

Další extraligový duel sehrají Východočeši 12. listopadu na palubovce Frýdku-Místku.

JIČÍN – NOVÉ VESELÍ 27:27

Fakta - nejvíce branek: Thorovský 5, Hlipala 4, Matouš 4 – J. Flajsar 10, Gregorovič 7, Halíček 4. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Vyloučení: 3:5. ŽK: 2:1. ČK: 0:1 (56. J. Flajsar). Diváci: 412. Poločas: 16:10.

Další výsledky 10. kola

Maloměřice Brno – KP Brno 25:27, Strakonice – Frýdek-Místek 30:32, Karviná – Lovosice 31:24, Zubří – Hranice 28:23, Dukla Praha – Plzeň 30:33.

Tabulka