První poločas měl jasného hrdinu. Gólman Machalický v brance Jičína čaroval. Díky tomu hosté otočili ze stavu 3:4 na 9:4. A náskok si udržovali až do konce prvního půle. Mrzet je mohlo, že po závěrečném hvizdu neproměnil sedmimetrový hod Jiří Dolejší. Do šaten tak odcházel O2xyworld s vedením 15:10. Po změně stran však domácí předvedli parádní stíhací jízdu a jejich vítězství trefil v závěru Jan Heřmanovský.

„Snažíme se tu vyhrát už několik let a pořád se nám to nedaří. Každý rok jsme sice blíž a blíž, ale teď nemáme ani bod. Hledají se mi těžko slova. Určitě tam byly situace v obraně i v útoku, které jsme mohli vyřešit líp. Bohužel se nám to nepovedlo a je z toho prohra o gól. Nezbývá nic jiného než zatnout zuby a vyhrát příště,“ zhodnotil utkání jičínský brankář Machalický. I přes zklamání z prohry se Jičín za svůj předvedený výkon rozhodně stydět nemusí. Bude na něj chtít navázat v dalším utkání, které sehraje v sobotu doma proti Strakonicím (18.00).

Extraliga házenkářů, 9. kolo:

Lovci Lovosice – HBC Jičín 28:27 (10:15). Nejvíce branek: Bogdanić 7/5, Hniďák 4, Trkovský 4 – J. Dolejší 7/2, Kovařík 6, Hlava 4.

Zdroj: Lovci Lovosice, youtube.com