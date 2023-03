Vlastně celou sezonu vypadala situace házenkářů Jičína beznadějně. Vysněnému play off byli na hony vzdáleni, když se pohybovali daleko za postupovými místy. Po Novém roce však začala velká stíhací jízda a v sobotu od 18 hodin si Východočeši zahrají na domácí palubovce klíčový duel o postup proti Frýdku-Místku. A jak je ve městě pohádky zvykem, za postupem je požene plná hala. „Věřím, že nám fanoušci hodně pomohou, my se jim chceme odvděčit za jejich přízeň po celou sezonu,“ uvedl jičínský kouč Petr Mašát.

Jičín - Frýdek-Místek, sobota 18. hodin. Duel o postup do play off. | Foto: HBC O2xyworld Jičín

Jičín po zimní přestávce sice nejprve padl s favorizovanou Plzní, pak však šlápl do pedálu a ze zbývajících šesti duelů vyhrál hned pětkrát. „V té naší sérii byly dvě „povinné“ výhry, ale klíčové byly rozhodně zápasy v Prešově a poté v Brně,“ má jasno jičínský kouč.

Jaro v podání O2xyworld Jičín



Plzeň – Jičín 34:22 P

Jičín – Kopřivnice 32:28 V

Prešov – Jičín 28:31 V

Jičín – Lovosice 31:38 P

Strakonice – Jičín 20:27 V

Brno – Jičín 26:27 V

Hranice – Jičín 24:32 V

Jičín – Frýdek-Místek ?:?

Podzim přitom nevyšel Východočechům podle představ, když z patnácti extraligových mačů, které odehráli do Vánoc, přišlo pouze pět výher. „Určitě to nebylo jednoduché období. Nejprve se zranil Luboš Hlipala, který si řekl dokonce o pozvánku do slovenské reprezentace a pořád není fit. Poté měli zdravotní problémy i další hráči. Byl to jeden z důvodů, proč jsme poztráceli tolik bodů a pak to těžko doháněli. Nikdo už nám po podzimu nevěřil,“ poznamenal Mašát.

V posledních týdnech mají však všichni v klubu mnohem příjemnější starosti. Play off bylo dlouhou dobu tabu, teď se stalo realitou. Jičín je sice stále na 11. místě tabulky, ale má stejně bodů jako Brno a lepší vzájemný zápas. To navíc hraje poslední duel s Novým Veselím, které má jen o bod více. „Oba týmy k postupu potřebují nejspíše výhru, důležitý bude duel v Kopřivnici, kde hraje vedoucí Plzeň a potřebuje bodovat, aby o prvenství v základní části nepřišla,“ přibližuje Mašát a dodává: „Frýdek se zase pohyboval celou sezonu nahoře, teď začal prohrávat a ještě se strachuje o to, aby vůbec postoupil, protože jisté to nemá.“

VŠICHNI V MODRÉM

Jičín se i letos může pochlubit skvělými fanoušky, kteří ho podporují v každé situaci. Právě pro ně je sobotní utkání proti Frýdku-Místku svátkem. I proto je klub žádá, aby zaplnili halu a všichni přišli v modrém.

„Všechno nás to těší hlavně kvůli fanouškům, kteří nás neustále podporují. Za tu přízeň si to zaslouží. Věřím, že tribunu zaplní a v sobotu nám hodně pomohou,“ uzavírá Mašát.

Další zápasy 26. kola

Kopřivnice - Plzeň, Zubří - Hranice, Maloměřice - Strakonice, Brno - Nové Veselí (vše, sobota 18.00). Předehráno: Karviná - Prešov 33:28, Lovosice - Dukla Praha 33:31.

1. Lovosice 26 23 0 3 863:744 46

2. Plzeň 25 22 1 2 876:670 45

3. Karviná 26 19 3 4 796:705 41

4. Dukla Praha 26 17 1 8 856:787 35

5. Prešov 26 14 3 9 776:693 31

6. Frýdek-Místek 25 12 0 13 742:729 24

7. Zubří 25 11 1 13 692:678 23

8. Kopřivnice 25 11 1 13 770:762 23

9. Nové Veselí 25 9 5 11 658:681 23

10. Brno 25 9 4 12 673:677 22

11. Jičín 25 11 0 14 701:713 22

12. Strakonice 25 5 1 19 655:831 11

13. Maloměřice 25 3 0 22 631:800 6

14. Hranice 25 0 2 23 615:834 2



*Prešov v play off nenastoupí