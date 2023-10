Navázali na dobré výkony proti favorizovaným sokům. Házenkáři Jičína v letošní sezoně potrápili týmy, jakým jsou Karviná či Plzeň. Ve středu zase sahali po bodu na palubovce Lovosic. Remíza jim však po prohře 30:31 v předehrávce v 9. extraligového kola těsně utekla.

Házenkáři Jičína prohráli v Lovosicích o jednu branku. | Foto: HBC Jičín, archiv

Východočeši do utkání vstoupili skvěle a po čtyřech minutách hry vedli 2:0. Domácí favorit ale do konce první desetiminutovky srovnal krok a následně se oba týmy přetahovaly o vedení. Až v koncovce úvodního poločasu se Lovosice dostaly do výraznějšího náskoku a do šaten se odcházelo za stavu 16:13.

„Celou dobu to byl vyrovnaný zápas, bohužel se srážíme vlastními chybami v koncovce. To jsou asi největší rozdíly, pak ještě občasná nesoustředěnost v obraně, kdy se necháme udělat jeden na jednoho, i když se na to připravujeme,“ hledal hlavní příčin těsné prohry jičínský gólman Daniel Grabemann.

Po změně stran si Lovci udržovali těsný náskok, který se Jičínu ani jednou nepodařilo zcela vymazat. „Když jsme se dostali do kontaktu, přiblížili se na rozdíl dvou tří branek, tak jsme se nechali vyloučit nebo jsme ztratili balón, pak je proti takhle kvalitnímu soupeři těžké otáčet zápas,“ uvedl kouč Jičína Ondřej Šulc.

Jeho svěřenci se nevzdali a přítomným divákům dopřáli dramatickou koncovku do poslední vteřiny. „Jsem rád, že to kluci nezabalili, dohrávalo se to v tlaku a dalo se na to koukat. Všem divákům se zápas musel líbit,“ pochválil Šulc.

Na konečných 30:31 z pohledu hostů uzavřel gólový účet duelu deset vteřin před koncem Lukáš Rychna a na vyrovnání už nezbyl čas. „Věděli jsme, že utkání v Lovosicích bude hodně těžká záležitost. Jeli jsme sem s nějakou vizí, jak zápas zvládnout, bohužel se nám to nepodařilo realizovat,“ dodal Šulc.

HK FCC Město Lovosice – HBC Jičín 31:30 (16:13)

Nejvíce branek: Hniďák 7, Kupa 6/2, Motl 4/3 – Matouš 6/1, Thorovský 5, Hlipala 4. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 8/7 – 3/2. Vyloučení: 1:3. Diváci: 226.

Tabulka