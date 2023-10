Extraligoví házenkáři Jičína zvládli důležité utkání osmého kola Chance Extraligy, když v domácím prostředí před více než čtyřmi stovkami spokojených diváků přehráli Hranice rozdílem osmi branek 34:26.

Jičín - Hranice 34:26. | Foto: Karolína Machalická/HBC Jičín

Vítězství se pro Východočechy nerodilo po slabším startu vůbec lehce. „Vstup do utkání se nám absolutně nepovedl. Na trénincích před zápasem jsme se připravovali na tuhle hru a věděli jsme, co nás čeká. Bohužel jsme to v obraně nezvládli. Třičtvrtě zápasu jsme nebyli schopni se koncentrovat, tím pádem se do zápasu dostat,“ začal hodnocení jičínský kouč Ondřej Šulc.

A opravdu, domácí po první půli prohrávali o jednu branku 15:16. Do druhé třicetiminutovky sice vstoupili dvěma góly v řadě, ale Cement se i přesto dostal do vedení 19:17. Následně se oba týmy přetahovaly o vedení. Jičín si náskok začal vypracovávat až od 45. minuty, kdy čtyřmi góly v řadě odskočil do trháku 27:23.

„Naštěstí jsme se dokázali vzpamatovat a zápas otočit v náš prospěch. Jsem moc rád, že se nám na domácí půdě podařilo zvítězit,“ těšilo jednu z domácích opor Daniela Doškáře.

V poslední desetiminutovce už Jičínští jednoznačně dominovali a stvrdili svoji druhou výhru v sezoně. „Posledních deset minut se nám začalo dařit, pokrývali jsme střed obraného pásma a přestali jsme víceméně dostávat góly, dokázali jsme odskočit,“ řekl Šulc.

Nejlepším střelcem duelu byl Jiří Dolejší, jenž čtyři z celkového počtu jedenácti branek vsítil ze značky sedmimetrového hodu.

„Musím podotknout, že ve druhém poločase výborně zahrál Dan Doškář, který nekompromisně pálil z dálky. V bráně nás podržel Dan Grabemann. Skvělý druhý poločas zahrál i Jiří Dolejší. Takže se spojily tyhle tři faktory, navíc jsme zlepšili obranu ve středu, a díky tomu si připisujeme dva body za výhru,“ doplnil Šulc.

Další duel sehraje Jičín už ve středu, kdy se od 18 hodin představí na palubovce sedmých Lovosic.

Chance Extraliga mužů – 8. kolo

O2XYWORLD HBC Jičín – TJ Cement Hranice 34:26 (15:16)

Nejvíce branek: Dolejší 11/4, Doškář 6, Hlipala 4 – Kučera 7, Piwko 5/3, Dořičák 4. Rozhodčí: Kichner – Vacula. Vyloučení: 4:2. ČK: 1:0 (8. Miľko). Sedmičky: 7/6 – 5/5. Diváci: 433.

Další výsledky

HCB Karviná – SKKP Handball Brno 36:26 (17:11), HBC JVP Strakonice 1921 – HK FCC Město Lovosice 31:43 (17:19), SHC Maloměřice Brno – HC Dukla Praha 18:34 (8:16), KH ISMM Kopřivnice – TJ Sokol Nové Veselí 31:27 (14:11), HC ROBE Zubří – Talent tým Plzeňského kraje 30:35 (16:19).

Aktuální tabulka

1. Plzeň 8 7 1 0 279:225 15

2. Dukla Praha 8 7 0 1 261:214 14

3. Karviná 7 6 0 1 208:166 12

4. Brno 8 6 0 2 240:218 12

5. Kopřivnice 8 5 0 3 243:224 10

6. Frýdek-Místek 7 3 2 2 212:208 8

7. Lovosice 7 3 1 3 225:214 7

8. Zubří 6 3 0 3 174:160 6

9. Jičín 6 2 0 4 181:187 4

10. Nové Veselí 7 1 0 6 183:213 2

11. Hranice 7 1 0 6 183:223 2

12. Maloměřice 7 1 0 6 165:223 2

13. Strakonice 8 0 0 8 191:270 0