V dramatické koncovce konečně uspěli! Házenkáři Jičína po reprezentační přestávce vyhráli v 11. kole extraligy na palubovce Frýdku-Místku o jedinou branku 29:28, když výborně zvládli druhý poločas a v tabulce nejvyšší soutěže jim patří deváté místo. Už zítra se od 19 hodin představí doma, hostit budou Kopřivnici.

Velká jičínská radost po těsné výhře v 11. extraligovém kole. | Foto: Jan Smekal/Pepino SKP Frýdek-Místek

První poločas nabídl až do 24. minuty vyrovnanou partii. Poté se však nechal vyloučit hostující Pekař a Frýdek trestal, když čtyřmi góly odskočil do vedení 17:12. Důležité však bylo, že Východočeši dokázali do sirény stav korigovat a do šaten odcházeli pouze s třígólovým mankem (14:17).

Extraliga 12. kolo: O2XYWORLD HBC Jičín - KH ISMM Kopřivnice, středa 19.00, sportovní hala Jičín

„Výborně jsme nastoupili do utkání. Fungovala nám obrana i útok, i když jsme v prvním poločase nechávali vyniknout domácího brankáře. Klukům jsme říkali, ať zakončují nahoru, protože chodí dolů, než vystřelí. Bohužel se nám to nedařilo a první půli jsme kvůli tomu prohráli o tři trefy,“ řekl jičínský kouč Ondřej Šulc.

Nástup do druhého poločasu se Jičínu úplně nevydařil, domácí po brankách Muchy a Hrachovce vedli 19:14. Ani to házenkáře z města pohádky nezlomilo, ba naopak. V rozmezí od 32. do 39. minuty nasázeli šest branek a vývoj mače dokonale obrátili.

„Kluci to nezabalili. Šli jsme do rizika. Následně šli domácí v útoku do sedmi, když hráli bez brankáře. Nějakou taktickou variantou jsme to pokryli, protože jsme z předchozích zápasů věděli, jak to hrají. Naordinovali jsme taktiku, která vyšla,“ pochvaloval si Šulc.

Jeho svěřenci si po zbytek utkání udržovali mírný náskok a přesto, že od času 54:40, kdy vedli o tři góly (29:26), už žádnou další branku nepřidali, nejtěsnější vedení a nesmírně cennou výhru udrželi. „Kluci skvěle bojovali. Věřili tomu, už nebylo cesty zpět. Pokud se chceme tabulkou posouvat nahoru, musíme takové zápasy zvládat,“ dodal Šulc.

Pepino SKP Frýdek-Místek - O2XYWORLD HBC Jičín 28:29

Nejvíce branek: Moješcik 5, Choleva 4, Hrachovec 4 – Matouš 8, Hlipala 6, Dolejší 5. Sedmimetrové hody: 3/2 – 4/0. Vyloučení: 3:2. ČK: Chelminski – Hlipala, Pekař. Diváci: 288. Poločas: 17:14

Další výsledky 11. kola: HK FCC Město Lovosice – HC ROBE Zubří 38:31 (21:14), TJ Sokol Nové Veselí – HCB Karviná 24:24 (11:10), SKKP Handball Brno – HC Dukla Praha 34:31 (16:14), KH ISMM Kopřivnice – HBC JVP Strakonice 1921 39:35 (23:16), TJ Cement Hranice – SHC Maloměřice Brno 28:24 (17:16).

Tabulka

1. Talent tým Plzeňského kraje 10 9 1 0 353:270 19

2. SKKP Handball Brno 11 9 0 2 328:297 18

3. HCB Karviná 10 8 1 1 295:234 17

4. HC Dukla Praha 10 7 0 3 322:281 14

5. Pepino SKP Frýdek-Místek 10 5 2 3 314:296 12

6. KH ISMM Kopřivnice 10 6 0 4 311:301 12

7. HK FCC Město Lovosice 10 5 1 4 318:306 11

8. HC ROBE Zubří 9 4 0 5 256:248 8

9. O2xyworld HBC Jičín 9 3 1 5 267:273 7

10. TJ Sokol Nové Veselí 10 2 2 6 267:291 6

11. TJ Cement Hranice 10 2 0 8 254:307 4

12. SHC Maloměřice Brno 10 1 0 9 229:319 2

13. HBC JVP Strakonice 1921 11 0 0 11 283:374 0