Excelentní výkon! Těmito dvěma slovy komentoval sobotní vystoupení házenkářů Jičína jejich kouč Ondřej Šulc. Východočeši si před skvělou návštěvou vyšlápli na silného soupeře SKKP Brno a doma ho zničili rozdílem třídy 31:23. Jičínští boj o postup do play off rozhodně nevzdávají.

Dva výborné zákroky Daniela Grabemanna a gól Martina Hlavy. | Video: TVcom.cz/HBC Jičín

„Jsem moc rád, že jsme utkání zvládli. Teď už je pro nás ve své podstatě každý zápas existenční, pokud chceme ještě nějakým způsobem zasáhnout do soubojů v play off,“ potvrdil Šulc.

Brno přitom ve městě pohádky nezačalo vůbec špatně a téměř po celou první půli bylo ve vedení. Až v jejím závěru domácí házenkáři skóre překlopili na svoji stranu a od té doby svého soka jednoznačně přehrávali.

„Kluci výborně bránili, to udělalo hrozně moc, naše obrana měla říz. V útoku jsme se vyvarovali zbytečných chyb a neproměňování šancí, co nás trápilo v minulých zápasech. S podporou v bráně od Dana Grabemanna to byl excelentní výkon,“ zhodnotil vítězný duel Šulc.

O2xyworld HBC Jičín – SKKP Handball Brno 31:23

Nejvíce branek: J. Dolejší 10/2, Hlava 4, Matouš 4 – Vukićević 7/4, Kocich 4, Bosák 4. Rozhodčí: Beňuš – Uhlíř. Sedmimetrové hody: 2/2 – 7/4. Vyloučení: 6:6. ČK: Kolečkář (Brno). Diváci: 612. Poločas: 14:12.

Další výsledky 20. kola: KH ISMM Kopřivnice – HK FCC Město Lovosice 26:27 (13:13), HBC JVP Strakonice 1921 – TJ Cement Hranice 27:25 (13:14), HCB Karviná – Talent tým Plzeňského Kraje 26:28 (10:13), HC ROBE Zubří – HC Dukla Praha 29:29 (13:20), Pepino SKP Frýdek-Místek – TJ Sokol Nové Veselí 25:28 (9:14).

Tabulka