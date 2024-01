Když jste končil kariéru, věděl jste, že budete jednou trénovat nebo to přišlo postupně? Přišlo to hodně rychle a vlastně naráz. Skoro přesně před rokem jsem dostal tuhle nabídku, věnovat se áčku. Trochu rána z čistého nebe, kterou jsem vůbec nečekal. (směje se) Skočil jsem do toho oběma nohama najednou.

Je něco, co vás překvapilo? Nemůžu říct, že by mě něco extra překvapilo. (zamyslí se) Kolikrát jsem z toho možná trochu zmatený, že jsem si na hřišti úplně neuvědomoval, jak to má trenér těžké. Hrát bylo lehčí.

Máte za sebou první období na pozici trenéra extraligového Jičína, jak vás tahle role naplňuje? Dost. Velká změna oproti tomu než být na hřišti. Samozřejmě stát u lajny je pro mě něco nového, ale společně s Ondrou Horynou tvoříme dobrou dvojici. Ondra trénuje několik let, na koučování je zvyklý, pro mě je to pořád novinka a jsou věci, které jsou pro mě úplně nové, ale společně je dáváme dohromady.

Určitě nebylo jednoduché ho převzít. Cílem je znovu postup do play off jako každý rok, ale úplně oficiálně vytyčený cíl nebyl, protože nám odešli tři, čtyři klíčoví hráči, kteří byli základním kamenem týmu. Stavíme nový, máme v kádru spoustu mladých kluků. Věkový průměr je 23 let a to nám ho ještě výrazně ženou nahoru zkušení David Machalický (30 let) a Jakub Kastner (32 let). Je tam spousta mladých kluků, kteří v minulosti tolik extraligových příležitostí nedostávali. Prakticky se pořád učíme něco nového, jsme takovými nováčky.

Po podzimní části jste desátí, jak ji zpětně hodnotíte?

Když jsem to porovnával s loňskou sezonou, rozdíl tam je, ale jsme na totožné pozici. Ročníky samozřejmě nejsou stejné, ale nevidím to s postupem do play off nijak nereálně. Víme, že v klucích to je, akorát se potýkáme s individuálními chybami, které nás občas stojí body.

Což může být způsobeno tím mládím, že?

Souhlasím. Je to zapříčiněno nevyhraností a menšími zkušenostmi. Za to se na ně však nemůžeme vůbec zlobit. Jsou to mladí kluci a všichni jsme nějak začínali.

Co když play off nevyjde?

Asi by to nebyl obrovský problém, ale já si to nechci připouštět. Stát se to může, ale klub to vidí stejně jako my trenéři. Kluci sbírají zkušenosti a máme velký příslib do budoucna.

Jak jste spokojený se zimní přípravou?

Jsem. Možná jsme chtěli odehrát ještě jeden přípravný zápas navíc, ale bohužel v okolí už není téměř s kým a jezdit velké dálky 500 kilometrů je i pro klub finančně moc náročné. Byli jsme na turnaji v Povážské Bystrici, kde jsme sice nevyhráli ani jedno ze dvou utkání, ale určitě nám to zase dalo nové poznatky. Začali jsme v tréninku dělat nové věci, které jsme tam zkoušeli. Když se podívám na fyzickou přípravu, kluci odvedli velmi dobrou práci. Náš kondiční kouč Lukáš Vinklář připravil velice zajímavé tréninky a myslím, že hráči jsou na pokračování extraligové sezony nachystání.

Došlo k nějakým změnám v kádru?

Oproti podzimu k žádné změně nedošlo.

Devatenáctiletý Filip Matouš je pátým nejlepším střelcem extraligy, co říkáte na jeho výkony?

Panuje s nimi velká spokojenost. Nějaké nedostatky ve hře samozřejmě má, je velmi mladý, ale pořád trénuje, přidává si, chodí do posilovny. Chci, aby trochu zabral v obraně a bude to skvělé. Všechno má před sebou a já o něj nemám žádnou starost.

Hned ve středu jedete na palubovku první Plzně, s čím do utkání půjdete?

S tím, že chceme bodovat. Nemám rád řeči, že jedeme zápas odehrát. Hrajeme extraligu a já jezdím na každý duel s tím, že ho chci vyhrát.