Už zítra vstoupí do nové extraligové sezony. Házenkáři Jičína ji zahájí venku, od 18 hodin se představí na palubovce Kopřivnice. „Cílem pro nový ročník bude jednoznačně postup do play off a vylepšit minulé umístění,“ vyhlásil sportovní ředitel klubu Petr Babák. Východočeši si tak oproti loňsku, kdy skončili desátí, budou chtít polepšit a probojovat se mezi elitní osmičku.

Tým nedoznal velkých změn. Největším příchodem léta je bezesporu návrat zkušeného gólmana Filipa Veverky z Německa. „Bude tvořit gólmanskou dvojici s Davidem Machalickým, doplní je mladý Vojtěch Slavík, který k nám přišel z Úval. Na post spojky jsme z Maloměřic získali Jana Škaldu, jenž v našem klubu už v minulosti působil. Do přípravy se zároveň zapojili i pivot Oskar Hajer a křídlo Matěj Oškera,“ uvedl pro svazové stránky jeden z jičínských trenérů Ondřej Horyna.

V týmu, který budou mimo jiné řídit i Ondřej Šulc a Aleš Babák, skončila trojice hráčů. Na palubovce v jičínském dresu fanoušci neuvidí Martina Hlavu, Jakuba Kastnera a Luboše Hľipalu.

DOBRÁ ATMOSFÉRA

Veverka v nižších německých soutěžích strávil dva roky. S návratem do města pohádek už příliš nepočítal. „Myslel jsem si, že už je tahle kapitola uzavřená,“ přiznává devětatřicetiletý házenkář.

Jak se tedy jeho návrat upekl? „Pan manažer Babák mě oslovil ve chvíli, když do Plzně odešel Daniel Grabemann. Já jsem kluky z Jičína sledoval celé dva roky. Líbí se mi atmosféra, ve které to v Jičíně dělají, proto jsem zpátky,“ dodal Veverka.

V minulém ročníku se ambice Jičínu nepodařilo naplnit. „Na jednu stranu to pro nás bylo zklamání, protože jsme nepostoupili do play off a tím jsme nesplnili předsezónní cíl,“ řekl Horyna. „Na druhou stranu si z toho musíme vzít i to pozitivní, a to zapracování mladých hráčů do kádru, kteří kvůli problémům s marodkou dostali více prostoru a získali potřebné zkušenosti,“ doplnil Horyna.

Jičín v přípravě dokázal vyhrát turnaj v Německu, na domácím ZEPOS Cupu skončil čtvrtý, v generálce nestačil na Lovosice.

Do extraligy vstoupí dvěma venkovními duely. V sobotu začne v Kopřivnici (18.00), 15. září se představí v Plzni. První domácí duel si jičínští příznivci užijí 22. září od 18 hodin proti Strakonicím.