/FOTOGALERIE, VIDEO/ Povinné vítězství házenkáři Jičína na palubovce Strakonic, které na první letošní body stále čekají, získali. Po zcela vyrovnané první půli nakonec Východočeši vyhráli 31:27. „Utkání jsme zlomili ve druhém poločase, kdy jsme odskočili na rozdíl tří branek,“ řekl jičínský kouč Ondřej Šulc.

Jičín slaví výhru ve Strakonicích. | Video: Jan Škrle

Strakonice jsou sice beznadějně poslední, ale v poslední duelech předvádějí výkony, za které se rozhodně nemusí stydět. V sobotu to poznal i Jičín, který se přes zodpovědně bránicí tým prosazoval jen těžko.

„Strakonice dobře bránily, podpořil je i gólman, proto pro nás první poločas nebyl jednoduchý. Mysleli jsme si, že dáme pár jednoduchých gólů z brejků, ale povedl se nám za celý zápas snad jeden,“ přiznal Šulc.

Zdroj: Jan Škrle

Hlavně proto o přestávce svítilo na tabuli skóre 16:16. „Věděli jsme, do čeho jdeme. Strakonice jsou silný soupeř, zvlášť doma, kde neprohrávají vysokým rozdílem. Proti nám se sešly snad poprvé v plném složení, čekali jsme proto nesmírně těžké utkání,“ potvrdil hráč Jičína Michal Hájek, který v duelu nasázel pět branek. Ještě lépe si vedli s deseti góly Jiří Dolejší a se sedmi Filip Matouš.

DVA BODY DO MĚSTA POHÁDKY

Důležitý byl nástup do druhé třicetiminutovky. O2xyworld dokázal od 33. do 35. minuty odskočit do tříbrankového vedení a už ani jednou nenechal soupeře se dotáhnout, když solidní náskok udržoval až do závěrečného hvizdu.

„Po změně stran skvěle chytal Daniel Grabemann, výborně začala pracovat také obrana. Dokázali jsme si poradit i s hrou jeden na jednoho a dohrávkou na pivota. Ve druhé půli jsme toto eliminovali, což byl základ našeho vítězství,“ dodal nakonec spokojený Šulc.

Další extraligové utkání sehrají házenkáři z města pohádky už ve středu, kdy se od 18 hodin představí v dohrávce 3. kola v Zubří, čímž zakončí první polovinu základní části.

HBC JVP Strakonice 1921 – O2xyworld HBC Jičín 27:31 (16:16)

Fakta - nejvíce branek: Němec 6 (1), M. Nejdl 4, Wildt 3 (1) – J. Dolejší 10 (1), Matouš 7 (2), Hájek 5, Thorovský 4, Miľko 3, Doškář 2. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Vyloučení: 3:5. ŽK: 0:2. Góly ze sedmiček: 3:3. Diváci: 240.

Další výsledky 13. kola: KH ISMM Kopřivnice – HCB Karviná 21:27 (12:13), HK FCC Město Lovosice – HC Dukla Praha 33:24 (20:13), TJ Sokol Nové Veselí – SHC Maloměřice Brno 31:23 (18:11), Talent tým Plzeňského kraje – TJ Cement Hranice 29:21 (18:9), Pepino SKP Frýdek-Místek – HC ROBE Zubří 27:30 (8:13).

Tabulka

1. Plzeň 12 11 1 0 408:309 23

2. Karviná 12 10 1 1 351:279 21

3. Brno 12 9 0 3 346:323 18

4. Dukla Praha 12 8 0 4 382:334 16

5. Lovosice 12 7 1 4 390:352 15

6. Kopřivnice 12 7 0 5 362:351 14

7. Frýdek-Místek 12 5 2 5 365:355 12

8. Zubří 11 5 0 6 313:304 10

9. Nové Veselí 12 4 2 6 327:341 10

10. Jičín 11 4 1 6 321:330 9

11. Hranice 12 2 0 10 295:372 4

12. Maloměřice 12 1 0 11 274:389 2

13. Strakonice 12 0 0 12 310:405 0