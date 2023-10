Povedeným výkonem se prezentovali házenkáři Jičína v 6. kole extraligy. Na domácí palubovce proti favorizovanému Talent týmu Plzeňského kraje v druhém poločase dokonce vedli, nakonec před skvělým publikem padli s obhájcem stříbra 34:37. „Za mě super výkon, škoda, že jsme z toho vyšli bodově naprázdno. Velké poděkování divákům, kteří vytvořili úžasnou atmosféru,“ uvedl jeden z jičínských trenérů Ondřej Šulc.

Jiří Dolejší zakončuje přes obranu Plzně. V zápase vstřelil šest branek. | Foto: Karolína Machalická, HBC Jičín

Začátek utkání vyšel lépe hostům, kteří si během první půle vypracovali až šestigólový náskok a do šaten se odcházelo za stavu 15:19 z pohledu Jičína. „Plzni se povedl začátek,“ potvrdil Šulc.

Po změně stran ale domácí předvedli velkou stíhací jízdu. „Vstup do druhého poločasu byl z naší strany skvělý. Kluci se nevzdali, oklepali se z toho, že prohrávají, a dokázali zápas otočit ve svůj prospěch. Hráli to, co jsme chtěli hned od začátku, tedy agresivní obranu s rychlým brejkem. Dali jsme hodně gólů do prázdné brány, což nám pomohlo ve stíhání Plzně,“ pokračoval jičínský kouč.

A opravdu, jeho svěřenci v rozmezí 43. až 47. minuty pěti brankami v řadě otočili skóre a rázem vedli 26:25. Poté se oba týmy přetahovaly, rozhodující náskok si Plzeň vytvořila až necelé čtyři minuty před koncem. „Koncovka nám už příliš nevyšla, ale za mě to byl pěkný zápas,“ dodal Šulc.

Střelecky tým táhla dvojice Filip Matouš a Jiří Dolejší. Oba hráči zaznamenali po šesti brankách, k nim se přidal s pěti vstřelenými góly i Šimon Thorovský.

Náročný program Jičína pokračuje. Zítra od 18 hodin se představí ve 3. kole Českého poháru na palubovce druholigových Loun. V sobotu pak zamíří k dalšímu extraligovému duelu do Brna, kde se od 16 hodin utká s SKKP.

HBC Jičín – Talent tým Plzeňského kraje 34:37 (15:19)

Nejvíce branek: J. Dolejší 6, Matouš 6, Thorovský 5 – Kosteski 7, Šafránek 7, Bláha 6. Rozhodčí: Šlezingr a Špunar. Sedmimetrové hody: 4/1 – 3/3. Vyloučení: 8:3.

Další výsledky: HBC JVP Strakonice 1921 – SKKP Handball Brno 25:27 (11:15), HC ROBE Zubří – SHC Maloměřice Brno 34:17 (16:10), KH ISMM Kopřivnice – TJ Cement Hranice 33:20 (16:13), HCB Karviná – HC Dukla Praha 27:25 (16:13), Pepino SKP Frýdek-Místek – HK FCC Město Lovosice 34:34 (17:16).

Tabulka

1. Plzeň 6 5 1 0 216:173 11

2. HCB Karviná 5 5 0 0 150:112 10

3. SKKP Brno 6 5 0 1 180:154 10

4. Dukla Praha 6 5 0 1 191:166 10

5. Zubří 4 3 0 1 114:89 6

6. Kopřivnice 6 3 0 3 185:171 6

7. Frýdek-Místek 6 2 2 2 175:185 6

8. Lovosice 5 2 1 2 156:156 5

9. Jičín 4 1 0 3 119:127 2

10. Nové Veselí 5 1 0 4 133:145 2

11. Maloměřice Brno 6 1 0 5 147:189 2

12. Hranice 5 0 0 5 126:161 0

13. Strakonice 6 0 0 6 132:196 0