Ani na druhý pokus to nevyšlo. Házenkáři Jičína se na palubovce favorizované Plzně o překvapení nepostarali. Na západě Čech prohráli před televizními kamerami o deset branek 24:34. Chuť si budou chtít spravit v prvním domácím duelu sezony, ve kterém přivítají v neděli (18) Strakonice.

Symbolicky první branku zápasu sice dal jičínský odchovanec Dominik Skopár, jenž v létě přestoupil do Talentu. I tak se Jičínu start povedl a ve třetí minutě vedl 3:2. Pak ale přišel velký výpadek, domácí nasázeli devět gólů v řadě, otočili na 11:3 a prakticky bylo po zápase.

„Věděli jsme proti komu stojíme. Výsledek o deset branek je trochu krutý, ale my jsme absolutně nezvládli to, že jsme chtěli vycházet z pevné obrany. To se nám nedařilo, byli jsme hrozně statičtí,“ hodnotil utkání jičínský kouč Ondřej Šulc.

Plzeň o poločase vedla 18:9 a Východočechům utíkala až do 37. minuty, kdy na tabuli svítilo skóre 24:11. Rozdíl Jičín nakonec dokázal alespoň trochu zmírnit, ale nic to nezměnilo na jasné výhře favorita.

„Ve druhé půlce přišlo trochu zlepšení, ale na takový tým, jakým je Plzeň, to nestačí,“ uvedl Šulc.

Deset branek do jičínské sítě naházel Daniel Bláha. „Určitě muž zápasu. Se svými fyzickými parametry má proti nám neskutečnou výhodu. Chyběla tam agresivita a rychlé přistupování, aby se k těm jednoduchým střelám nedostal,“ řekl na adresu nejlepšího střelce utkání Šulc.

Talent tým Plzeňského kraje – HBC Jičín 34:24

Fakta – nejvíce branek: Bláha 10, Dokoupil 7, Skopár 4/1 – Da. Doškář 7/2, Hajer 4, Matouš 3. Rozhodčí: Halada, Kosmák. Sedmičky: 3/2:4/3. Vyloučení: 5:4. Diváků: 720. Poločas: 18:9.