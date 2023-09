Házenkáři Jičína mají první extraligovou výhru nové sezony. Před domácím publikem porazili oblíbeného soka SHC Maloměřice Brno přesvědčivě 32:24. Střelecky tým znovu táhl mladík Filip Matouš a skvělým výkonem se především v první půli vyznamenal brankář David Machalický.

Házenkáři Jičína vybojovali první výhru v sezoně. Doma přehráli Maloměřice. | Foto: HBC Jičín

Jičín se v první půli činil střelecky, ale hrdina stál na opačné straně palubovky. Domácí gólman David Machalický totiž během úvodní třicetiminutovky zlikvidoval hned čtyři sedmičky Maloměřic!

Samotný vstup do utkání se přitom Východočechům příliš nepovedl a celek z Brna se do 21 minuty držel na dostřel. „Výsledek se nerodil jednoduše, i když to tak mohlo vypadat. Zřejmě jsme si představovali mnohem lepší vstup do utkání. Brzdily nás chyby jak v útoku, tak v obraně,“ řekl jeden z jičínských trenérů Ondřej Šulc.

Jeho svěřenci se ale následně rozjeli a nasázeli šest branek v řadě, čímž odskočili do poločasového vedení 17:8. „Pro nás dobrý výsledek, naštěstí skvěle zachytal David Machalický,“ pochválil Šulc.

O důležitosti koncovky první půle mluvil i domácí hrdina. „Naštěstí jsme se dokázali rychle nastartovat a ten náskok, který jsme si vytvořili na konci prvního poločasu, byl dost komfortní,“ popsal rozhodující moment zápasu Machalický.

Po změně stran Jičín svůj náskok udržoval a v pohodě si dokráčel pro první výhru v sezoně. „Ve druhém poločase už jsme se snažili rozložit zátěž na ostatní hráče, abychom byli odpočinutí do dalších zápasů. Maloměřice ale ukázaly, že házenou umí hrát,“ vyzdvihl soupeře Šulc.

Výbornou střeleckou formu na začátku nového ročníku znovu potvrdil jičínský mladík Filip Matouš. Ten po osmi trefách do sítě Karviné tentokrát skóroval sedmkrát a znovu byl nejlepším střelcem svého týmu.

Házenkáři z města pohádky potvrdili, že na Maloměřice umí, když je porazili v jedenáctém vzájemném duelu v řadě!

HBC Jičín – SHC Maloměřice Brno 32:24 (17:8)



Nejvíce branek: Matouš 7/1, Dolejší 6/1, Hlípala 4, Doškář 3, Ženatý 3 – Ipser 7/1, Pavlov 3, Svoboda 3, Hill 3. Rozhodčí: Halada, Kosmák. Sedmimetrové hody: 3/3 – 6/2. Vyloučení: 6:4. Diváci: 429.