FOTO: Házenkáři Zubří patří k tradičním soupeřům Jičína v Chance Extralize, rozhodně však ne k těm oblíbeným. Od roku 2007 s nimi Východočeši v sobotu odehráli jubilejní padesátý zápas a porazit celek ze Vsetínska dokázali (teprve) po patnácté. O to více však výhra chutnala.

Chance Extraliga mužů nabídla kompletní program 16. kola a jediný reprezentant východních Čech potřeboval nutně porazit neoblíbeného rivala. | Foto: Karolína Machalická

Obrovsky důležitého vítězství dosáhli v utkání 16. kola Chance Extraligy házenkáři Jičína. Východočeši na domácí palubovce před třemi stovkami diváků přehráli Zubří rozdílem dvou branek a nadále tak mohou snít o účasti v play off.

Chance extraliga – 16. kolo

O2xyworld HBC Jičín – HC ROBE Zubří 34:32

Hosté do města pohádek dorazili bez několika opor, zároveň ale také se čtyřbodovým náskokem na svého konkurenta v boji o vyřazovací část soutěže a také s vědomím, že rivala pětkrát v řadě porazili.

V sobotu si oba soupeři nic nedarovali.Zdroj: Karolína MachalickáÚvod sobotního duelu byl vyrovnaný. Soupeři se střídali v těsném vedení, když častěji byli napřed hosté. Zlom přišel za stavu 12:13, kdy se Jičínským podařila hned dvojí série tří branek po sobě a do šaten si domácí nesli příjemný čtyřgólový polštář.

Hosté v úvodu druhé půle kontrovali snížením na 21:20, následovala ale důrazná odpověď soupeře a při skóre 27:21 se zdálo, že je o vítězi utkání rozhodnuto. Jenže nebylo. Soupeř ze Zlínského kraje postupně ukrajoval ze své ztráty a trpělivě dokráčel až k vyrovnání, které mu necelých šest minut před koncem vystřelil Baier.

Koncovka však patřila domácím. Dvěma trefami to na sebe vzal Jiří Dolejší (23:21) a definitivní pojistku zaznamenal minutu před koncem proměněnou sedmičkou Filip Matouš. Domácí se soupeři a tím i klíčové osmé příčce přiblížili na rozdíl dvou bodů a hned další dva zápasy Jičína budou opět extrémně důležité. Nejprve se ve středu představí na palubovce brněnských Maloměřic, hned v sobotu pak doma vyzve pražskou Duklu.

Zbývající program Jičína v základní části – Maloměřice (venku), Dukla Praha (doma), Plzeň (venku), Brno (doma), Hranice (venku), Lovosice (doma), Nové Veselí (venku), Frýdek-Místek (doma), Kopřivnice (venku).





Fakta – branky: J. Dolejší 9/2, Matouš 6/1, Hlipala 5, Mil’ko 4, Doškář 3, Z. Ježek 2, Rychna, M. Hájek, Thorovský, J. Hájek a Kastner 1 – Kucsera 8/2, Kyryljuk 7, Bajer a Pšenica 5, Krupa 4, Mičkal 3/1. Rozhodčí: Králíček, Letev. Vyloučení: 5:4. ČK: 0:1. Sedmičky: 3/3 – 4/3. Diváci: 301. Poločas: 19:15.

Ohlasy trenérů

Ondřej Šulc, asistent trenéra O2xyworld HBC Jičín: „I když Zubří přijelo v takové sestavě, v jaké přijelo, rozhodně nehráli vůbec špatně. Předvedli velmi dobrý výkon. My jsme věděli, že je tohle pro nás strašně důležitý zápas. Pokud chceme ještě nějakým způsobem pomýšlet na účast v play off, tak už do konce roku nesmíme ztratit ani bod. První krok ze tří se nám povedl, i když se to nerodilo vůbec lehce. Hodně nám pomohl výborný výkon brankáře Machalického, na sebe to vzal Dolejší. Celý tým předvedl moc dobrý výkon, nebylo to pouze o individualitách, i když máme pořád na čem pracovat. Neustále děláme chyby v obraně, měli jsme zase pasáž, kdy jsme se nezvládli prosadit. Ale skončilo to se šťastnějším koncem pro nás a já jsem za to hrozně rád.“

Peter Dávid, trenér HC ROBE Zubří: „Gratuluji soupeři k vítězství. Jičín se od nás několikrát utrhl a ten zápas dovedl do vítězného konce. Rozhodovaly hlavně zkušenosti, což je důležitá vlastnost, co se týče hráčů. Dolejší to tam na konci podle předpokladů vzal na sebe. Vynikající výkon předvedl nejenom domácí brankář Machalický, ale taky Hlipala. Celý jičínský tým moc chtěl zvítězit a my jsme to nestačili kompenzovat. Ráno nám vypadl Matěj Havran a všichni vědí, co to znamená, když vám vypadne v obraně rozhodující hráč. Do toho s námi neodcestovala třetí střední spojka Tomáš Randýsek. To nic nemění na tom, že Jičín ten zápas vyhrál. Šli si za tím, potřebovali ty body, protože ví, jak tabulka vypadá. Bohužel pro nás, v závěru byli domácí lepší, zkušenější a ještě jednou jim patří gratulace.“

Další výsledky 16. kola: Frýdek-Místek – Plzeň 29:29, Nové Veselí – Brno 27:28, Lovosice – Hranice 36:24, Kopřivnice – Dukla Praha 29:25, Strakonice – Maloměřice 32:25. Volný los měla Karviná.

Aktuální tabulka Chance Extraligy

1. HCB Karviná 14 12 1 1 408:321 25

2. Talent tým Plzeňského kraje 14 11 2 1 465:367 24

3. SKKP Handball Brno 15 11 0 4 424:401 22

4. HK FCC Město Lovosice 15 9 1 5 478:429 19

5. KH ISMM Kopřivnice 15 9 1 5 460:433 19

6. HC Dukla Praha 14 8 0 6 434:391 16

7. Pepino SKP Frýdek-Místek 14 6 3 5 435:407 15

8. HC ROBE Zubří 14 6 1 7 404:392 13

9. TJ Sokol Nové Veselí 14 5 2 7 382:396 12

10. O2xyworld HBC Jičín 14 5 1 8 397:420 11

11. TJ Cement Hranice 14 3 0 11 347:433 6

12. HBC JVP Strakonice 1921 14 1 0 13 367:459 2

13. SHC Maloměřice Brno 15 1 0 14 350:502 2

Program 17. kola – úterý 18.00: Zubří – Karviná. Středa 18.00: Plzeň – Kopřivnice, Dukla Praha – Strakonice, Brno – Frýdek-Místek. 18.30: Maloměřice – Jičín, Hranice – Nové Veselí.

Radost domácích házenkářů byla v závěru utkání proti Zubří enormní. Však taky šlo o důležitou výhru.Zdroj: Karolína Machalická