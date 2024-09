I přes nakonec bolestivou prohru podali Východočeši zajímavý výkon. „Když to vezmu globálně, musím kluky pochválit za to, jak tento zápas zvládli. Je to určitě příslibem do sezony,“ potvrdil jičínský kouč Ondřej Šulc.

Jeho svěřenci do utkání dobře vstoupili a během první desetiminutovky měli navrch. Pak se situace na palubovce otočila, domácí si dokázali vypracovat náskok, ten však dokázal Jičín minimalizovat na poločasových 14:16.

Duel se rozhodoval v poslední čtvrthodině hry. Hosté sice prohrávali i o čtyři branky, ale díky dobré sérii vývoj otočili a vedli o dva góly. V koncovce převzala otěže Kopřivnice, o vyrovnání se postaral Lefana. Necelou minutu a půl před koncem dostal šanci v podobě sedmimetrového hodu Střelec, avšak neproměnil. Jičínští měli i tak smůlu. Se závěrečnou sirénou nařídil rozhodčí ještě jednu sedmičku, tu už Čadra proměnil a rozhodl o tom, že všechny body zůstaly v Kopřivnici.

„Myslím si, že zápas se musel líbit každému. Byla to rychlá a tvrdá házená. Drželi jsme se dlouho, ale bohužel domácí nám odskočili až na čtyři góly. Musím kluky pochválit, že se z toho dokázali vyhrabat až do stavu, kdy jsme o dva góly vedli. Bohužel jsme nezvládli koncovku,“ doplnil hodnocení Šulc.

V dalším kole se házenkáři z východu Čech představí v Plzni. Utkání se bude hrát v neděli od 10 hodin dopoledne.

KH ISMM Kopřivnice – HBC Jičín 28:27 (16:14)

Nejvíce branek: Ošmera 8, Brito Benítez 5, Lefan 5 – Hájek 6, Ženatý 4, Ježek 4. Rozhodčí: Kirchner – Vacula. Sedmimetrové hody: 7/5 – 2/1. Vyloučení: 2:5. Diváci: 420.

