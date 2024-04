Jičínští házenkáři přidali v play out čtvrtou výhru v řadě, když zvítězili na palubovce Hranic 36:32 a se čtyřbodovým náskokem vévodí tabulce skupiny o udržení. V nedělním mači se ve skvělém světle ukázal Daniel Doškář, který nasázel 12 branek!

Házenkáři Jičína zvítězili v Hranicích. | Foto: Karolína Machalická/archiv

Jičín cestoval do Hranic v silně oslabené sestavě, ani toho však nezastavilo. Už během první půle si vypracoval menší náskok a do šaten odcházel s vedením 16:13. V úvodní desetiminutovce druhého poločasu odskočil domácím na rozdíl pěti branek a podbný rozdíl udržoval až do závěrečného hvizdu.

Ke střeleckému galapředstavení Doškáře se přidal i Ženatý, jenž se trefil osmkrát. Pětkrát mířil přesně Hlava.

Východočeši vládnou skupině o udržení, když z pěti duelů zapsali čtyři výhry a jednu remízu. Pokračovat se bude odvetnými zápasy.

Házenkáři z města pohádky další utkání sehrají v sobotu, kdy se od 10.30 představí na palubovce brněnských Maloměřic.

TJ Cement Hranice – O2xyworld HBC Jičín 32:36

Nejvíce branek: Kučera 7/2, Pelák 7, Korger 5 – Doškář 12/2, M. Ženatý 8, Hlava 5. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 4/3 – 3/2. Vyloučení: 1:6. Diváci: 92. Poločas: 13:16.

Tabulka

1. Jičín 4 3 1 0 141:120 26

2. Nové Veselí 4 1 0 3 115:126 22

3. Strakonice 4 2 0 2 113:112 12

4. Maloměřice 4 2 1 1 124:122 9

5.Hranice 4 1 0 3 109:122 8