Lepší pozvánku na dnešní duel nemohli Východočeši minulý týden vytvořit. Jednoznačnou výhru nad nováčkem soutěže řídil mladý Filip Matouš, který nasázel 13 branek a po hlasování fanoušku se zaslouženě stal hráčem 10. extraligového kola. „Byl to jeden z těch zápasů, ve kterém na co jsem sáhl, to mi vyšlo. Kluci i trenér mě pak pochválili. Řekli, že jsem odehrál výborné utkání a za to jim děkuji,“ uvedl pro stránky házenkářského svazu teprve osmnáctiletý křídelník. Filip Matouš.Zdroj: Karolína Machalická