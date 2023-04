„Bílé peklo“ dotáhlo dvorské házenkáře v souboji s největším rivalem k výsledku, jehož cenu zvýraznila následná porážka konkurenta v boji o záchranu. Krajský šlágr se hrál ve skvělé (extraligové) kulise.

Podívejte se, jak vypadalo krajské derby I. ligy házenkářů mezi Dvorem Králové nad Labem a Náchodem. | Video: Renata Jírová

Dva velké hrdiny mělo závěrečné krajské derby prvoligové sezony. Na straně domácího Dvora Králové nad Labem jím byl jednoznačně střelec dvanácti (!) branek Jakub Kastner. V dresu Náchoda zářil gólman Jaromír Poláček, díky němuž hosté obrali rivala o bod.

I. liga mužů, 21. kolo

Dvůr Králové n. L. – Náchod 29:29 (13:13)

Fakta – branky: Kastner 12/3, L. Picha 6/3, M. Šíl 4, J. Groh 3, M. Picha a Šturm 2 – R. Cvejn 9/3, P. Černý 5, Udovychenko 4, Štajnrt a M. Vaněk 3, Pinho a Metelka 2, Huryta 1. Rozhodčí: Pernička, M. Tůma. Vyloučení: 1:6. ŽK: 1:0. ČK: 0:2 (Felgr, Metelka). Sedmičky: 10/6 – 2/1. Diváci: 250.

Podzimní derby v Náchodě ovládli Dvoráci rozdílem tří branek a před odvetou byly karty rozdány jasně. Zatímco hosté šli do utkání s vědomím, že ani výhra už nic nezmění na jejich poslední příčce v tabulce, domácí potřebovali bodovat, aby se odpoutali z předposlední (taktéž sestupové) pozice.

Regionální šlágr i přes krásné jarní počasí přilákal do sportovní haly Strž skvělou návštěvu, diváci se na výzvu domácího oddílu vyzdobili bílými barvami a duel se tak hrál v místy až extraligových kulisách.

I. liga házenkářů, Dvůr Králové nad Labem - Náchod 29:29Zdroj: Renata Jírová

Ačkoliv šli do zápasu v roli papírových favoritů házenkáři Dvora, lépe derby zvládli Náchodští. Ti na rozdíl od soupeře nechali nervozitu v šatně a od úvodních minut byli jak přesnější v útoku, tak důraznější v obraně. Však si také neustále udržovali těsný náskok, který ale ve 12. minutě vzrostl až na čtyřbrankový (4:8). Domácí s podporou neúnavných fanoušků ztrátu dorovnali a na konci 24. minuty šli po střele Lukáše Pichy poprvé do vedení (12:11).

Krajská derby 2022/2023

Podzim: Náchod – Jičín B 27:27, Jičín – Dvůr Králové n. L. 39:24, Náchod – Dvůr Králové n. L. 23:26. Jaro: Jičín B – Náchod 31:18, Dvůr Králové n. L. – Jičín 30:27, Dvůr Králové n. L. – Náchod 29:29.



Minitabulka derby

1. Jičín B 4 2 1 1 124:99 7 bodů

2. Dvůr Králové n. L. 4 2 1 1 109:118 7 bodů

3. Náchod 4 0 2 2 97:113 2 body

Leč do kabin aktéři utkání odcházeli za nerozhodného stavu a na startu druhé půle dvakrát vedli Dvoráci. Za stavu 15:15 došlo k důležitému momentu derby. Hostující Metelka ze sedmičky trefil gólmana Blažka přímo do hlavy a z rukou rozhodčích nemohl vidět nic jiného než červenou kartu. Tu v první půli za faul ohrožující soupeřovo zdraví inkasoval také Felgr a Náchod tak musel derby dohrávat se sedmi hráči do pole.

Střelec zápasu Jakub KastnerZdroj: Renata JírováJenže. Domácím jako by tato skutečnost ještě více svázala ruce. Navíc se do vynikající formy dostal brankář Poláček, jenž zapisoval jeden skvělý zákrok za druhým a ke všemu měl výborně postavené tyče. Naopak v dresu Náchoda se objevili hráči, kteří dokázali vzít odpovědnost na sebe (Černý, Udovychenko), výbornou partii hrál po celých 60 minut Vaněk, střílelo to tradičně spolehlivému kanonýrovi Cvejnovi.

Sedm minut před koncem hosté vedli rozdílem čtyř branek (22:26) a s nadějemi soupeře to nevypadalo dobře. Síla prostředí sportovní haly Strž se však přece jen projevila. Tíhu okamžiku v bílých dresech unesli především zkušení Kastner s Grohem a remízu svému týmu dvěma proměněnými sedmičkami vystřelil Lukáš Picha.

S výsledkem derby byli krátce po utkání očividně spokojenější hosté, o den později ale dvorský konkurent z Bystřice nad Hostýnem prohrál domácí bitvu s týmem Šťáhlav, čímž se remíza s Náchodem stala pro partu z města na Labi malým vítězstvím.

Další výsledky 21. kola: Zlín – Jičín B 36:38, Bohunice – Vsetín 29:25, Velká Bystřice – Litovel 26:26, Bystřice pod Hostýnem – Šťáhlavy 32:34, Vršovice – Chodov 28:20.

Aktuální tabulka

1. KH BEECH Vsetín 21 17 0 4 688:538 34

2. Tatran Litovel 21 13 3 5 632:571 29

3. Sokol Šťáhlavy 21 11 1 9 627:601 23

4. Tatran Bohunice 21 10 3 8 571:547 23

5. TJ JM Chodov 21 10 2 9 602:570 22

6. HBC Jičín B 21 8 5 8 610:582 21

7. Handball club Zlín 21 10 1 10 604:586 21

8. Sokol Vršovice 21 8 5 8 567:580 21

9. Házená Velká Bystřice 21 7 4 10 618:635 18

10. 1. HK Dvůr Králové n. L. 21 7 2 12 548:666 16

11. HK Bystřice p. H. 21 7 1 13 604:652 15

12. TJ Náchod 21 3 3 15 513:656 9

Program 22. kola – sobota 29. dubna, 17.00: Litovel – Vršovice. Neděle 30. dubna, 15.00: Jičín B – Velká Bystřice. 17.00: Chodov – Bystřice pod Hostýnem. Sobota 6. května, 17.00: Náchod – Bohunice, Šťáhlavy – Dvůr Králové nad Labem. Neděle 7. května, 18.00: Vsetín – Zlín.