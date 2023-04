Náchodským házenkářům v I. lize patří poslední dvanáctá příčka a jak se čtyři kola před koncem soutěžního ročníku zdá, Východočeši se z ní už nepohnou. Šance je pouze teoretická, museli by čtyřikrát vyhrát a jejich nejbližší konkurent ze Dvora Králové nad Labem naopak ani jednou nebodovat.

Zmar, zmar a zase zmar. Náchodští házenkáři v jarní části sezony I. ligy čekají na úvodní bod. Dosud všechno prohráli! | Foto: Veronika Jílková

Další smolný zápas, další zbytečná prohra. Házenkáři Náchoda prožívají nepovedenou jarní část sezony. Ani v jednom utkání v novém kalendářním roce nedokázali bodovat, poslední vítězství se datuje k 5. listopadu. Tehdy Náchodští vyhráli 28:27 ve Velké Bystřici. Nyní přišla na řadu odveta.

I. liga mužů - 18. kolo

Náchod – Velká Bystřice 31:32 (14:18)

Na jedné straně v tabulce dvanáctý Náchod (6 bodů), na druhé desátá Velká Bystřice (13 bodů). Domácí házenkáři před utkáním osmnáctého kola dobře věděli, že výsledek tohoto zápasu může být klíčový pro zbytek sezony. Zvlášť, když do konce mistrovského ročníku budou poté zbývat pouhá čtyři utkání.

Náchodu zbývá odehrát

19. k: Vršovice – Náchod

20. k: Náchod – Bystřice p. H.

21. k: Dvůr Král. – Náchod

22. k: Náchod – Bohunice

Bohužel Východočechům duel podle představ nevyšel. Vstup do něj měli dobrý, Hrachový poslal Náchod hned dvakrát do vedení. Záhy se ale taktovky nad zápasem ujali hosté a postupně odskočili až do pětigólového náskoku.

Po přestávce nejprve nic nenasvědčovalo jakémukoliv dramatu, za stavu 18:22 ale třígólový Hrachový zrežíroval obrat (23:22) a rázem bylo o co hrát. Soupeři se střídali v nejtěsnějším vedení, než v čase 59:37 Cvejn srovnal na 31:31. Poslední útok ale ke smůle Náchodských patřil soupeři a tomu odplatu za podzimní porážku 27:28 vystřelil pět vteřin před sirénou Vodička.

Fakta – branky: R. Cvejn 9/1, Hrachový 8/2, Metelka 5/2, Dodoš 3, Udovychenko, P. Černý a Štajnrt 2 – Možíš 8/1, Haderka 7, Vodička 5, Mancl 5/2, Pečinka 4, Švébiš 3/1. Rozhodčí: Beňuš, Háza. Vyloučení: 5:4. ŽK: 0:0. Diváci: 95.

Další výsledky 18. kola: Jičín – Chodov 33:29, Dvůr Králové nad Labem – Bohunice 30:29, Vsetín – Vršovice 34:27, Šťáhlavy – Litovel 30:24, Zlín – Bystřice pod Hostýnem 30:26.

Aktuální tabulka I. ligy

1. KH BEECH Vsetín 18 15 0 3 575:464 30

2. Tatran Litovel 18 12 1 5 543:484 25

3. Sokol Šťáhlavy 18 10 1 7 540:512 21

4. TJ JM Chodov 18 9 2 7 525:487 20

5. Tatran Bohunice 18 8 3 7 481:458 19

6. Handball club Zlín 18 9 1 8 509:489 19

7. HBC Jičín B 18 7 4 7 507:480 18

8. Házená Velká Bystřice 18 6 3 9 542:558 15

9. HK Bystřice pod Hostýnem 18 7 1 10 521:550 15

10. Sokol Vršovice 18 5 5 8 475:506 15

11. 1. HK Dvůr Králové n. L. 18 6 1 11 467:562 13

12. TJ Náchod 18 2 2 14 433:568 6

Program 19. kola – sobota 13.00: Bohunice – Jičín B. 15.00: Vršovice – Náchod. 17.00: Dvůr Králové nad Labem – Zlín, Litovel – Chodov. 17.30: Velká Bystřice – Šťáhlavy. Neděle 11.00: Bystřice pod Hostýnem – Vsetín.