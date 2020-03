„První halová soutěž v TFA je nejen v historii SDH Miletín, ale pravděpodobně v rámci republiky první vlaštovkou. Soutěž proběhla společně s disciplínami Miletínského šmodrchu v uzlování. Na startu TFA stálo 101 odvážných mladých hasičů z třinácti kolektivů okresů Jičín a Trutnov,“ připomněla Marcela Svobodová, vedoucí mládeže. Závodníci soutěžili v kategoriích mladší, starší dívky a chlapci, dorostenci, dorostenky a dokonce vedoucí. Mladí hasiči si na vlastní kůži vyzkoušely náročné disciplíny, které jim sice daly pořádně zabrat, ale na druhou stranu okusili neopakovatelný pocit vítězství sama nad sebou.

„Máme šikovné vedoucí, například Marcela Svobodová z pořádajícího kolektivu si bravurně vybojovala titul Železná hasička a stříbrné ocenění získala vedoucí v Třebihošti Tereza Pajasová a bronz by předán Kláře Knaiflové, která trénuje nejmladší předškolní hasiče v Miletíně," uvedla Eva Steinerová, starostka OSH v Jičíně.

V kategorii dorostenek titul míří do Dobré Vody. V dorostencích zazářil miletínský Jan Korda, těsně následován Vojtou Pourem. Honza Korda už jeden titul v klání TFA získal vloni v Brzicích, tehdy startoval za starší chlapce. V kategorii starších dívek prvenství putovalo do Choustnikova Hradiště. Starší kluci z Velkých Svatoňovic díky dokonalé fyzičce obsadili všechna tři umístění „na bedně“ a naznačili, že se s nimi do budoucna musí na podobných závodech počítat. V mladších dívkách zůstal díky Věrce Přibylové titul v Miletíně a stejný putoval k mladším chlapců putoval do Lázní Bělohrad.

Při vyhodnocení závodů byly některým vedoucí za dobrovolnou a bezplatnou práci pro děti a mládež uděleny Březové lístky 1. a 2.stupně. Adéle a Markétě Munzarové z kolektivu Miletína byly předány Žluté kvítky. „Většina soutěžících šla bez tréninku do soutěže TFA bez speciálního tréninku Děkuji Jardovi Huňátovi z SDH Bílá Třemešná a našim dorostencům za pomoc při přípravě a samém provedení soutěže. V neposlední řadě patří dík SDH a Městu Miletín za významnou podporu,“ dodal Bedřich Hak, jeden z pořadatelů.

Věra Nutilová